Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Nie zmienia modelu ustalania wynagrodzenia notariusza.

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– Projekt przewiduje, przede wszystkim urealnienie stawek ryczałtowych za czynności, których wysokość nie zależy od wartości. Koryguje również górny limit taksy przy transakcjach o najwyższej wartości, zachowując mechanizm maksymalnych stawek oraz preferencyjne limity dla czynności dokonywanych w najbliższej rodzinie. Rozporządzenie nadal określa wyłącznie stawki maksymalne. Wynagrodzenie jest każdorazowo uzgadniane z klientem i może być niższe, z uwzględnieniem rodzaju czynności, stopnia jej zawiłości, nakładu pracy oraz czasu przeznaczonego na jej przygotowanie – mówi Aleksander Szymański, prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Nowe stawki za testament i nie tylko

I tak maksymalna stawka za sporządzenie testamentu wzrośnie do 200 zł (obecnie 50 zł). W przypadku testamentu zawierającego zapis windykacyjny maksymalna stawka może wynieść 400 zł. Stawka za odwołanie testamentu zostanie ustalona na poziomie 50 zł (jest 30 zł). Z projektu wynika, że podwyższeniu ulegnie również maksymalna stawka za sporządzenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z 50 do 100 zł.

Minister sprawiedliwości postanowił też zmienić progi i limity wynagrodzenia dla czynności uzależnionych od wartości przedmiotu umowy. Obecnie, gdy wartość przekracza 2 000 000 zł, stawka notarialna wynosi 6770 zł plus 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie więcej niż 7500 zł.

Projekt przewiduje stawkę dla przedziału od 2 000 000 zł wartości przedmiotu czynności do 5 000 000 zł na poziomie 6 770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 000 000 zł. Dodatkowo wprowadza nowy przedział dla czynności o wartości przekraczającej 5 000 000 zł, dla których maksymalna stawka wyniesie 14 270 zł plus 0,15 proc. od nadwyżki ponad 5 000 000 zł, ale nie więcej niż 25 tys. zł. Preferencje pozostały dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej. Dla nich maksymalna stawka ma wynieść 15 tys. zł (obecnie jest to 7500 zł).

Projekt zakłada także podwyższenie maksymalnych stawek za sporządzanie pełnomocnictw do 100 zł z 30 zł w przypadku pełnomocnictwa obejmującego jedną czynność i do 200 zł ze 100 zł, w przypadku pełnomocnictwa obejmującego więcej niż jedną czynność.

3501 kancelarii notarialnych działa w Polsce

4200 notariuszy pracuje obecnie w kancelariach

Nowa taksa za notarialne poświadczenie dziedziczenia i za czynności korporacyjne

Zmienią się też stawki za sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia. Maksymalna stawka ma wynieść 200 zł. W przypadku pozostałych czynności związanych z poświadczeniem dziedziczenia, projekt przewiduje:

- 300 zł za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia obejmującego zapis windykacyjny;

- 200 zł za sporządzenie protokołu dziedziczenia;

- 600 zł za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.

Projekt podnosi też maksymalną stawkę za poświadczenie podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach z 20 do 60 zł. Natomiast maksymalna stawka za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej ma wynieść 300 zł.

Zmienią się też opłaty za czynności korporacyjne. Maksymalna stawka za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni wzrośnie z 750 zł do 900 zł. Za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy projekt przewiduje 1300 zł w miejsce 1100 zł. Za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej maksymalna stawka ma wynieść 500 zł (obecnie 300 zł).

– Projekt nie oznacza rewolucji w zasadach wynagradzania notariuszy. To aktualizacja przepisów, których zasadnicza konstrukcja obowiązuje od ponad dwudziestu lat, mimo że w tym czasie znacząco wzrosły koszty prowadzenia kancelarii oraz zakres obowiązków notariuszy. Notariusz nie jest przedsiębiorcą świadczącym zwykłe usługi rynkowe. Jako osoba zaufania publicznego odpowiada za bezpieczeństwo obrotu prawnego, sporządza dokumenty urzędowe, weryfikuje zgodność czynności z prawem i ponosi całym majątkiem odpowiedzialność za ich skutki – mówi Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Duża odpowiedzialność, czasochłonność czynności, stałe obciążanie dodatkowymi obowiązkami i wzrost kosztów tym resort sprawiedliwości uzasadnia podniesienie taksy.

Notariusze: czegoś w tym projekcie zabrakło

W komentarzu Rady Izby Notarialnej w Warszawie dla „Rzeczpospolitej” wyczuwalny jest niedosyt w zaproponowanych zmianach.

„Projekt zmian dotyczących taksy notarialnej należy ocenić jako krok w kierunku dostosowania obowiązujących regulacji do aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Jednocześnie warto zauważyć, że obejmuje on wybrane obszary działalności notarialnej i nie ma charakteru kompleksowej reformy systemu wynagradzania za czynności notarialne. Z tego względu może stanowić istotny etap zmian, jednak nie wyczerpuje dyskusji nad długofalowym modelem kształtowania taksy notarialnej”, napisali warszawscy notariusze. Zabrakło im systemowego rozwiązania, które pozwoliłyby na okresową ocenę i aktualizację stawek z uwzględnieniem rosnących kosztów.

Etap legislacyjny: uzgodnienia, konsultacje publiczne, opiniowanie