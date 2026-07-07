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Jan Maciejewski: Odpoczywać jak Tomasz Mann w filmie Pawła Pawlikowskiego

Mówią, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. A on postanowił zanegować tę zasadę. I to w sposób spektakularny, bo podwójny.

Publikacja: 07.07.2026 16:00

Jan Maciejewski: Odpoczywać jak Tomasz Mann w filmie Pawła Pawlikowskiego

Foto: Agata Grzybowska/ mat.pras.

Jan Maciejewski

Można odpoczywać jak Tomasz Mann przez większą część filmu „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego. Odprężać się w blasku sławy i uznania. A przede wszystkim czegoś dużo od tych dwóch większego, bardziej relaksującego i komfortowego. Odpoczywać w poczuciu dziejowego posłannictwa – trochę jak święci odpoczywający w Bogu. Jaką ulgą jest głosić nauki, gdy u podnóża sceny gromadzą się łaknące jego mądrości tłumy. Za granicą, na emigracji, mógł się spotkać co najwyżej z wyrazami uznania, jowialno-amerykańskim poklepaniem po plecach: „very good, Mr Mann”. Dla artysty oswojonego z poczuciem własnej wielkości coś takiego jest jak tabletka APAP-u w organizmie uzależnionego od opioidów narkomana. Bardziej jątrzy niż zaspokaja ten jedyny w swoim rodzaju ból. Ból, który wyleczyć, od którego odpocząć przyleciał Tomasz Mann do zniszczonych przez wojnę Niemiec.

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