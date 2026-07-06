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Jerzy Haszczyński: Porażka doprowadziła Niemców do histerii. Z wyjątkiem Merza

„Na tym chyba skończymy”. O piłce nożnej, Haiti i nowoczesnej technologii.

Publikacja: 06.07.2026 12:00

Kanclerz Friedrich Merz, mimo przeżywanego bólu, pochwalił piłkarzy za „zaangażowanie i zespołowego

Kanclerz Friedrich Merz, mimo przeżywanego bólu, pochwalił piłkarzy za „zaangażowanie i zespołowego ducha”.

Foto: REUTERS/Axel Schmidt

Jerzy Haszczyński

Mundial w tym roku nie daje, niestety, najważniejszych emocji, tych związanych z występem polskiej reprezentacji. Zajmuję się sprawami zagranicznymi, a to oznacza, że zaglądam do mediów z innych krajów. Najczęściej z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji, a więc mających powód przeżywania tego rodzaju emocji. Niemieckie media przeżywały huśtawkę nastrojów, oznaki kryzysu pojawiły się po porażce z Ekwadorem, która nie miała znaczenia dla wyjścia Niemiec z grupy, ale przegrana z Paragwajem, eliminująca je z dalszej gry, doprowadziła do narodowej histerii. Z jednym ważnym wyjątkiem. Kanclerz Friedrich Merz, mimo przeżywanego bólu, pochwalił piłkarzy za „zaangażowanie i zespołowego ducha”. – Jesteśmy z was dumni – napisał, co wywołało zdumienie. Pojawiły się podejrzenia, że Merz oglądał stary mecz z czasów niemieckiej chwały futbolowej.

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