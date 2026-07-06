Międzynarodowy autobus pasażerski jadący z Warszawy do Tallina w nocy z niedzieli na poniedziałek zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica – podały w poniedziałek litewskie media, powołujące się na informację Departamentu Policji Litwy. Ranni pasażerowie, których liczby nie podano, zostali przewiezieni do szpitali.

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Wypadek autokaru na drodze A5 Mariampol–Kowno

Jak informuje policja, do wypadku doszło około godz. 2.10 czasu lokalnego (godz. 1.10 w Polsce) na drodze A5 Mariampol–Kowno, w pobliżu miejscowości Rudiszkiai w rejonie mariampolskim. Autobus marki Scania – według wstępnych ustaleń – zjechał z drogi z powodu złych warunków atmosferycznych.

Jak podaje PAP, autobusem podróżowało 20 pasażerów – obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Litewska policja przekazała, że trwa ustalanie dokładnej liczby poszkodowanych oraz charakteru odniesionych przez nich obrażeń. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach.

W sprawie wszczęto postępowanie na podstawie art. 281 ust. 1 litewskiego kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.

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Przewoźnik uruchomił specjalną infolinię

Do zdarzenia odniosło się również biuro prasowe firmy Flixbus, do której należał pojazd obsługiwany przez jej partnera. W oświadczeniu przesłanym redakcji TVN24 przewoźnik poinformował, że na pokładzie autokaru znajdowało się 25 pasażerów oraz dwóch kierowców. Firma zapewniła, że ściśle współpracuje z lokalnymi służbami w celu ustalenia dokładnych okoliczności wypadku. Jednocześnie Flixbus uruchomił specjalną infolinię dla poszkodowanych oraz ich rodzin, a dodatkowe wsparcie i informacje można uzyskać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.