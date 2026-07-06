Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Od 1 stycznia 2025 r. w Polsce obowiązuje wynikający z dyrektywy unijnej nakaz selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych, takich jak odzież, obuwie i inne tekstylia domowe. Oznacza to, że starych ubrań nie można po prostu wyrzucić do śmietnika. Trzeba oddzielnie dostarczyć je do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działają w wielu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie czy Radomiu. Niedawno dołączyła do nich również Bydgoszcz. Mobilne PSZOK-i (mPSZOK) to specjalnie przystosowane pojazdy zbierające różnego rodzaju problematyczne odpady, w tym tekstylia. Decyzję o ich uruchomieniu podejmują indywidualnie poszczególne gminy. Na ich stronach można znaleźć harmonogram odbioru tego typu odpadów i miejsca zbiórki w najbliższej okolicy.
Przykładowo w Warszawie mPSZOK-i zatrzymują się w 70 lokalizacjach na terenie miasta w określonych godzinach. Kursują 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i soboty. W Bydgoszczy od lipca mPSZOK-i będą odbierać odpady w czwartki i soboty w 29 lokalizacjach.
W niektórych miastach, na przykład w Gnieźnie czy Gostyniu, organizowane są również objazdowe zbiórki odzieży i tekstyliów, podczas których takie odpady można wystawić przed posesję w odpowiednio oznaczonych workach.
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Jak podaje Urząd Miasta Bydgoszczy do mobilnego punktu można oddać odpady takie jak:
M-PSZOK nie przyjmuje natomiast m.in.:
Podobne wytyczne obowiązują w innych miastach, które uruchomiły mobilne PSZOK-i. Warto jednak sprawdzić wcześniej listę przyjmowanych odpadów w poszczególnych gminach oraz pamiętać o tym, że pracownicy PSZOK mogą zażądać okazania dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
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Część miast zaczęła też testować nową metodę polegającą na wprowadzeniu dodatkowych fioletowych worków na tekstylia. Pilotażowe rozwiązanie wprowadzono w Kielcach już w październiku ubiegłego roku. Worki były zabierane sprzed posesji i altan śmietnikowych. Ponieważ program się sprawdził, prezydent miasta zapowiedziała, że rozwiązanie stanie się stałym elementem systemu gospodarowania odpadami.
Od lipca 2026 r. fioletowe worki na tekstylia wprowadziła także podwarszawska gmina Konstancin-Jeziorna. Tego typu odpady będą tam odbierane raz na kwartał bezpośrednio sprzed domu.
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