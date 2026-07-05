Sytuację dotyczącą okoliczności kontroli i mandatu opisała 1 lipca szczecińska pierogarnia na facebookowej stronie, informując, że miała ona miejsce w trzecim dniu przeprowadzki do nowego miejsca i na kilka minut przed otwarciem lokalu.
We wpisie podano, że „pojawiła się u nas pani, która poprosiła o butelkę wody”, lokal był jeszcze nieczynny, kasa fiskalna też – „ucząc się dopiero rytmu nowego miejsca i chcąc po prostu być uprzejmi, postanowiliśmy tę wodę sprzedać”. Wtedy okazało się, że klientką jest pracownica skarbówki. Zakup był kontrolowany i należy się 500 zł mandatu.
Pod wpisem pojawiły się głównie niepochlebne wpisy pod adresem pracowników skarbówki. O zdarzeniu informowały liczne media.
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Na krytyczne komentarze zareagował w weekend szef KAS. W swoim oświadczeniu sprzeciwił się „wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania oraz publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (…), którzy wykonują swoje obowiązki profesjonalnie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz w interesie Skarbu Państwa i wszystkich obywateli”.
„Kontrole prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową nie są prowokacjami ani działaniami wymierzonymi w uczciwych przedsiębiorców. Ich celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa, eliminowanie nieuczciwej konkurencji, zwalczanie szarej strefy oraz ochrona tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zgodnie z przepisami i rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków” – napisał Łoboda.
Zaznaczył, że podważanie wiarygodności funkcjonariuszy i pracowników KAS wyłącznie z powodu wykonywania przez nich ustawowych zadań godzi nie tylko w ich dobre imię, ale również w autorytet instytucji państwa.
Łoboda wyraził pełne wsparcie dla swoich pracowników i brak zgody na kierowany wobec nich hejt, pomówienia, nękanie ich i próby dyskredytowania.
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Każdy przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegania przepisów – to fundament uczciwej konkurencji i zaufania do rynku. Jednocześnie równie ważne jest, aby organy państwa stosowały prawo w sposób rozsądny, proporcjonalny i uwzględniający okoliczności konkretnej sytuacji. W tym np. sezonowość działania podmiotu gospodarczego czy fakt, że przedsiębiorca powinien mieć możliwość wytłumaczenia się z potencjalnej nieprawidłowości. Sprawa szczecińskiej pierogarni, która odbiła się szerokim echem pokazuje, jak istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy skuteczną kontrolą a partnerskim podejściem do przedsiębiorców. Walka z szarą strefą jest potrzebna i nie powinna budzić wątpliwości. Warto jednak pamiętać, że nie każda pomyłka czy incydentalna sytuacja jest próbą obejścia prawa. Uznajemy także, że stosowanie prowokacji jest elementem zbędnym, a kontekst tego konkretnego zakupu kontrolowanego wymaga wyjaśnień, bo budzi duże emocje i dyskusje. Nowoczesna administracja publiczna powinna nie tylko egzekwować przepisy, ale również budować kulturę zaufania i dialogu z przedsiębiorcami. To właśnie takie podejście sprzyja rozwojowi gospodarczemu, zwiększa poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności i zachęca do inwestowania. Potrzebujemy państwa, które jest skuteczne, ale jednocześnie przewidywalne i proporcjonalne w swoich działaniach. Tylko w ten sposób można budować dobre relacje pomiędzy administracją a przedsiębiorcami, którzy każdego dnia tworzą miejsca pracy i rozwijają polską gospodarkę. Czy przedsiębiorcy czują się nadmiernie kontrolowani? Czy przedsiębiorcy czują, że w ostatnim czasie kładzie się większy nacisk na mandat, a nie na rozmowy i pouczenia? To pytanie retoryczne. Przedsiębiorcy są kontrolowani m.in. przez Inspekcję Pracy, Inspekcję Handlową, Inspekcję sanitarne, urzędy miar, Krajową Administrację Skarbową itp. Itd. A tak marzyliśmy o większym poszanowaniu pracy małych firm i deregulacji…
Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
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