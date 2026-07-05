Nastolatki z artystycznego kolektywu fra fra fra miały 10-13 lat, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję, o kilka mniej podczas covidu, a gdy zaczynała się wojna na Krymie, były małymi dziećmi. Słowa, jakie znają najlepiej, to: „przerwy w dostawach prądu, okupacja, wysiedlenia, emigracja, katastrofa ekologiczna, zestrzelone drony, ataki rakietowe. I strata, strata, strata…”.
Dasha Chechushkova & fra fra fra zaprojektowali „Pokój nastolatka” (na zdjęciu na wystawie w warszawskiej Zachęcie), do którego prowadzi czarny tunel. Zderzają sny i marzenia z koniecznością dostosowania się do warunków, jakich nikt z nich sobie nie wybierał
Wszyscy znamy i przeżywamy ten niespokojny, a zarazem twórczy stan przepoczwarzania się z dziecka w osobę dorosłą, zwłaszcza że nikt z nas nie jest pewien rezultatu tej zmiany. Czy wyfruniemy wolni? Czy tylko gotowi do lotu jak motyl na dłoni dziewczynki z obrazu Eugeniusza Żaka? Na innym obrazie, słynnym „Dojrzewaniu” Edwarda Muncha, przerażona tym, co dzieje się z jej ciałem dziewczyna krzyżuje ręce na kolanach, a lęk przed własną seksualnością materializuje się w ogromnym cieniu za jej plecami. Atrybutami dorosłości nadrabia za to swoją niepewność chłopiec z fajką i wieńcem na głowie, namalowany przez Picassa w 1905 r. w tzw. okresie różowym.
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