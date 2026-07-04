Michał Szułdrzyński: Europa słyszy od USA „wystarczy”. Cwani Polacy nie wierzą
Dziś obserwujemy kres świata, o którym tak bardzo marzyliśmy. Ale jesteśmy zbyt cwani, by uwierzyć, że to naprawdę koniec. Wierzymy, że możemy stworzyć taką enklawę starego, transatlantyckiego porządku.
Kopia Deklaracji Niepodległości w domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku
Deklarację Niepodległości podpisano cztery lata po pierwszym rozbiorze. Nasza wielka chluba, czyli Konstytucja 3 Maja, przyjęta raptem cztery lata po amerykańskiej, poprzedziła o dwa lata drugi i o cztery lata trzeci rozbiór Polski.
Historia Stanów Zjednoczonych oraz historia w Polsce są ze sobą w jakiś niezwykły sposób poprzeplatane, jak chałka. Opowieści o Kazimierzu Pułaskim, Tadeuszu Kościuszce, Ignacym Janie Paderewskim, Helenie Modrzejewskiej czy Lechu Wałęsie – są za Atlantykiem wciąż żywe. Dziś ulubieńcem Donalda Trumpa jest Karol Nawrocki, dopisując kolejną kartę do tego historycznego przekładańca.
Gdy 250 lat temu powstawały Stany Zjednoczone, I Rzeczpospolita konała
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