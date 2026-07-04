Historia Stanów Zjednoczonych oraz historia w Polsce są ze sobą w jakiś niezwykły sposób poprzeplatane, jak chałka. Opowieści o Kazimierzu Pułaskim, Tadeuszu Kościuszce, Ignacym Janie Paderewskim, Helenie Modrzejewskiej czy Lechu Wałęsie – są za Atlantykiem wciąż żywe. Dziś ulubieńcem Donalda Trumpa jest Karol Nawrocki, dopisując kolejną kartę do tego historycznego przekładańca.

Gdy 250 lat temu powstawały Stany Zjednoczone, I Rzeczpospolita konała