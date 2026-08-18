Brytyjska sieć pubów zakazuje używania głośników w telefonach
W niemal 800 lokalach sieci pojawią się tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym bywalcom lokali.
„Po skargach klientów, których do szału doprowadzają cudze filmy i rozmowy telefoniczne prowadzone przez głośnik, Wetherspoon poprosił gości o wyciszanie telefonów albo korzystanie ze słuchawek” – czytamy w oświadczeniu rzecznika sieci.
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Tim Martin, założyciel sieci dodał, że zależy mu, by jego lokale były „oazą spokoju”.
Zeszłoroczny sondaż pracowni YouGov pokazał, że niemal 2/3 badanych Brytyjczyków poparłoby wprowadzenie kary za używanie głośnika w miejscach publicznych.
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Wetherspoon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich sieci, obecna także w Irlandii. Jej korzenie sięgają 1979 roku, a lokale mają reputację bezpretensjonalnych i tanich. Wystrój jest zwykle skromny, najczęściej – tak jak to miało miejsce w tradycyjnych pubach – nie gra w nich muzyka.
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