W krakowskim autobusie i tramwaju nie porozmawiasz „na głośniku” i nie puścisz filmiku na YouTubie

Już niedługo pasażerowie krakowskiej komunikacji miejskiej będą musieli mieć się na baczności i zwracać uwagę, czy nie przeszkadzają innym podróżującym. Za rozmowy „na głośniku” czy włączanie filmików na na YouTubie mogą zapłacić znacznie więcej niż za bilet.

Publikacja: 07.01.2026 11:31

Foto: PAP/Jerzy Ochoński

Nadia Senkowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w przepisach dotyczą zachowania pasażerów w krakowskiej komunikacji miejskiej?
  • Jak będą egzekwowane nowe przepisy dotyczące hałasu w środkach transportu publicznego?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje naruszenia nowych regulacji w Krakowie?
  • Jakie wzorce z innych krajów wpłynęły na kształtowanie nowych norm zachowań w transporcie publicznym?
  • Jakie stanowisko w sprawie nowych przepisów zajmuje ekspert ds. komunikacji miejskiej?

Nowe przepisy uchwały zaczną obowiązywać mieszkańców Krakowa i wszystkich innych poruszających się komunikacją miejską w stolicy Małopolski już od 14 stycznia. A to z kolei pokłosie „zmian” w przepisach porządkowych, dotyczących przewozu osób i bagażu. Poparli je tamtejsi radni. A jak będzie z ich egzekwowaniem?

– Moim zdaniem obecnie nie przyjęła się jeszcze zwyczajowa norma zachowania, z której wynikałoby, że rozmowa przez głośnik telefonu lub oglądanie filmu na YouTube w pojeździe komunikacji miejskiej jest czymś niewłaściwym, ponieważ często jesteśmy świadkami takich zachowań – komentuje mec. Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, ekspert ds. komunikacji miejskiej.

Kontrola biletów w autobusie
Dane osobowe
Kontrolerzy biletów mają nagrywać pasażerów na gapę. A co z RODO?

Czego nie można robić w komunikacji miejskiej? Mowa już nie tylko o radioodbiornikach i grze na instrumentach 

Choć miasto zapewnia, że celem zmiany jest przede wszystkim poprawa komfortu pasażerów, przyznaje, że impulsem do niej stała się petycja mieszkańca miasta, który domagał się dokładnego ustalenia, jakich urządzeń elektronicznych pasażerowie komunikacji miejskiej nie mogą używać na trasie. Te, które dotąd obowiązywały, nie odpowiadały zmianom technologicznym, które dokonały się na przestrzeni lat. Władze Krakowa zdecydowały więc, że w znowelizowanej uchwale – oprócz zakazu korzystania z radioodbiorników i gry na instrumentach muzycznych – trzeba zabronić też używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a konkretnie korzystania z zestawów głośnomówiących lub głośników multimedialnych; miłośnicy odtwarzania multimediów dźwiękowych na czas przejazdu będą musieli pożegnać się z tą aktywnością.

Według mec. Klatki, jeśli jednak przyjąć tezę o braku takiej zwyczajowej normy, to nie ma podstaw do zastosowania przepisu kodeksu wykroczeń, mówiącego o tym, że temu, kto hałasem, krzykiem, alarmem czy innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny lub spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Podczas kontroli biletów często dochodzi do różnych scysji między kontrolerem a pasażerem
Konsumenci
Pasażer, który chciał, a nie mógł kupić biletu, i tak zapłaci mandat

Ekspert ds. komunikacji miejskiej: dotychczasowa treść uchwały nie nadążała za zmianami technologicznymi 

Mimo tego mecenas zmian w krakowskiej komunikacji nie postrzega krytycznie. – Uchwałę podjętą przez Radę Miejską w Krakowie oceniam pozytywnie. Dotychczasowa treść zakazująca korzystania z radia niewątpliwie nie nadążała za zmianami technologicznymi – uważa ekspert. – Dodanie przykładów zachowań zakłócających spokój w pojeździe, z biegiem czasu spowoduje ukształtowanie się nowej normy zachowania – uważa Jędrzej Klatka.

I przywołuje przykłady krajów, które również poszły tą drogą. – Zakaz hałasowania obowiązuje w transporcie publicznym w Helsinkach. Według fińskich zwyczajowych norm zachowania nawet prowadzenie rozmowy z drugim pasażerem jest czymś niestosownym – podkreśla. – W komunikacji publicznej w Finlandii obowiązuje więc taka sama zasada jak w „strefie ciszy” pociągów Intercity – dodaje.

Czy list gończy za gapowiczem pomoże oszczędzić publiczne pieniądze?
Prawo karne
Czy list gończy za gapowiczem pomoże oszczędzić publiczne pieniądze?

Co będzie groziło za włączanie filmów i rozmowy „na głośniku”? Upomnienie, wyprowadzenie z autobusu, opłata dodatkowa

Stolica Małopolski ostrzega, że na nieposłusznych pasażerów, którzy nie będą stosować się do nowych przepisów, może zostać naliczona opłata dodatkowa w wysokości 200 zł. Wynika to z uchwały rady miasta w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz przepisów taryfowych obowiązujących w komunikacji miejskiej w Krakowie. Kary nakładać będą kontrolerzy biletów, ale tylko wtedy, kiedy nakryją pasażera na gorącym uczynku. Jeśli ten wyłączy muzykę zanim sprawdzający wkroczy z kontrolą lub gdy inny jadący – już po fakcie – wyśle nagranie czy zgłoszenie na temat nieodpowiedniego zachowania, kary nie będzie. Prawo do wyproszenia niestosujących się do reguł – i niereagujących na pouczenie – będą mieli też kierowcy.

Kraków Komunikacja miejska Kodeks Wykroczeń
