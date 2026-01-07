Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w przepisach dotyczą zachowania pasażerów w krakowskiej komunikacji miejskiej?

Jak będą egzekwowane nowe przepisy dotyczące hałasu w środkach transportu publicznego?

Jakie są potencjalne konsekwencje naruszenia nowych regulacji w Krakowie?

Jakie wzorce z innych krajów wpłynęły na kształtowanie nowych norm zachowań w transporcie publicznym?

Jakie stanowisko w sprawie nowych przepisów zajmuje ekspert ds. komunikacji miejskiej?

Nowe przepisy uchwały zaczną obowiązywać mieszkańców Krakowa i wszystkich innych poruszających się komunikacją miejską w stolicy Małopolski już od 14 stycznia. A to z kolei pokłosie „zmian” w przepisach porządkowych, dotyczących przewozu osób i bagażu. Poparli je tamtejsi radni. A jak będzie z ich egzekwowaniem?

– Moim zdaniem obecnie nie przyjęła się jeszcze zwyczajowa norma zachowania, z której wynikałoby, że rozmowa przez głośnik telefonu lub oglądanie filmu na YouTube w pojeździe komunikacji miejskiej jest czymś niewłaściwym, ponieważ często jesteśmy świadkami takich zachowań – komentuje mec. Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, ekspert ds. komunikacji miejskiej.

Czego nie można robić w komunikacji miejskiej? Mowa już nie tylko o radioodbiornikach i grze na instrumentach

Choć miasto zapewnia, że celem zmiany jest przede wszystkim poprawa komfortu pasażerów, przyznaje, że impulsem do niej stała się petycja mieszkańca miasta, który domagał się dokładnego ustalenia, jakich urządzeń elektronicznych pasażerowie komunikacji miejskiej nie mogą używać na trasie. Te, które dotąd obowiązywały, nie odpowiadały zmianom technologicznym, które dokonały się na przestrzeni lat. Władze Krakowa zdecydowały więc, że w znowelizowanej uchwale – oprócz zakazu korzystania z radioodbiorników i gry na instrumentach muzycznych – trzeba zabronić też używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a konkretnie korzystania z zestawów głośnomówiących lub głośników multimedialnych; miłośnicy odtwarzania multimediów dźwiękowych na czas przejazdu będą musieli pożegnać się z tą aktywnością.