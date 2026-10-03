Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir
W rozmowie z izraelskim kanałem telewizyjnym Channel 14 Ben Gwir stwierdził, że 60 proc. Palestyńczyków chce „wyemigrować”.
– Poświęcę temu czas i będę stale nadzorował ten proces. Co tydzień będę prowadził dyskusje z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – powiedział, jak podał serwis Middle East Eye. - Nie ma różnicy między strefami A, B i C. Cała ta ziemia należy do nas.
Podział na trzy strefy został ustanowiony w ramach porozumień z Oslo. Obszary A i B pozostają pod różnym zakresem palestyńskiej jurysdykcji, podczas gdy Izrael zachowuje kontrolę nad obszarem C. ONZ uznaje Zachodni Brzeg, w tym Wschodnią Jerozolimę, za terytorium okupowane przez Izrael. Organizacja podkreśla również, że izraelskie osiedla na terenach okupowanych od 1967 r. nie mają podstaw prawnych.
Ben Gwir opowiedział się także za złagodzeniem ograniczeń dotyczących użycia siły przez izraelskich żołnierzy na terenach palestyńskich.
Zapytany, w jaki sposób Izrael mógłby zapewnić odpowiednią liczbę żołnierzy do operacji w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, odpowiedział, że większa swoboda w użyciu broni oznaczałaby „mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowy personel”. Polityk zapowiedział również zmianę zasad użycia siły przez izraelskie wojsko. Jego zdaniem obecne regulacje dotyczące policji są bardziej liberalne niż te obowiązujące w armii.
Minister skrytykował także premiera Benjamina Netanjahu. Ocenił, że szef izraelskiego rządu nie wykazywał wystarczającej determinacji w realizacji polityki związanej z przesiedleniem Palestyńczyków.
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Deklaracje Ben Gwira pojawiły się na kilka tygodni przed wyborami do Knesetu zaplanowanymi na 27 października. Polityk jest jednym z najbardziej wyrazistych przedstawicieli izraelskiej prawicy i zabiega o umocnienie swojej pozycji w tym środowisku.
Ben Gwir mówił o swoich planach krótko po wizycie Netanjahu w tunelach pod meczetem Al-Aksa.
– To poruszające – dotknąć skały, która stanowi fundament naszego istnienia. Jesteśmy tu, bardzo blisko Miejsca Najświętszego. Jesteśmy tutaj i pozostaniemy tu na zawsze – mówił Netanjahu.
Obowiązujący w odniesieniu do meczetu Al-Aksa status quo uznaje jego dziedziniec za święte miejsce islamu, zarządzane przez Jerozolimski Islamski Wakf, mimo że Izrael sprawuje kontrolę nad kwestiami bezpieczeństwa i dostępem do obiektu.
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29 września, w czasie święta Sukkot, Ben Gwir odwiedził z kolei meczet Ibrahimi w Hebronie w towarzystwie setek izraelskich osadników.
– Gdy przybywam do meczetu Ibrahimi, czerpię energię, która sprawia, że chce mi się śpiewać i radować – powiedział podczas wizyty w rozmowie z Kanałem 14..
Władze izraelskie zamknęły meczet dla muzułmańskich wiernych na czas żydowskiego święta. Palestyńskie Ministerstwo ds. Fundacji Religijnych i Spraw Wyznaniowych potępiło to zamknięcie, określając je mianem zamachu na meczet oraz na wolność kultu muzułmanów. Meczet Ibrahimi jest podzielony między wiernych muzułmańskich i żydowskich od 1994 r., kiedy to izraelski osadnik zabił w jego wnętrzu 29 palestyńskich wiernych.
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