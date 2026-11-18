Wybory prezydenckie we Francji. Na zdjęciu liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen i szef skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej (LFI) Jean-Luc Melenchon
Badanie przeprowadzono na początku listopada na zlecenie tygodnika „Franc-Tireur”, niespełna pół roku przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji, wyznaczonych na 18 kwietnia 2027 roku.
Ankietowanych zapytano o trzy hipotetyczne scenariusze drugiej tury, w których liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen rywalizowałaby z różnymi kandydatami. Oprócz szefa skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej (LFI) Jeana-Luca Melenchona uwzględniono w nich Raphaela Glucksmanna, reprezentującego socjaldemokratyczną lewicę, oraz byłego premiera Edouarda Philippe'a, polityka centroprawicy.
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We wszystkich analizowanych wariantach ponad jedna trzecia respondentów zadeklarowała, że nie poszłaby głosować. W przypadku pojedynku Le Pen z Philippem odsetek ten wyniósł 35 proc., a przy starciu z Glucksmannem – 36 proc. Największą absencję, na poziomie 38 proc., odnotowano w scenariuszu zakładającym rywalizację liderki skrajnej prawicy z szefem LFI.
Jak zauważa agencja AFP, wyniki badania pokazują nastroje społeczne w momencie jego przeprowadzenia i nie należy traktować ich jako prognozy frekwencji w przyszłorocznych wyborach.
Udział w pierwszej turze deklaruje obecnie 68 proc. respondentów. Taki sam poziom frekwencji odnotowano podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2017 roku.
Z opublikowanego w środę przez dziennik „Le Figaro” badania preferencji wyborczych wynika, że Marine Le Pen może liczyć obecnie na 32–36 proc. poparcia. Notowania Jean-Luca Melenchona kształtują się na poziomie 17–19 proc.
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W ostatnich tygodniach poparcie dla lidera Francji Nieujarzmionej wzrosło. Wiąże się to między innymi z falą protestów społecznych oraz poparciem, jakiego jego ugrupowanie udzieliło demonstracjom licealistów i studentów.
Kolejne badanie opublikowane w środę, zrealizowane przez ośrodek Elabe dla telewizji BFMTV, wskazuje, że największym oczekiwaniem wobec przyszłego prezydenta Francji jest poprawa sytuacji związanej z rosnącymi cenami. Taką odpowiedź wskazało 58 proc. respondentów.
Na dalszych miejscach wśród najważniejszych wyzwań znalazły się ochrona zdrowia, bezpieczeństwo oraz problem długu publicznego.
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Także w ocenie kandydatów pod kątem polityki dotyczącej siły nabywczej wyróżniają się Le Pen i Melenchon. 32 proc. badanych uważa, że liderka skrajnej prawicy prowadziłaby w tej dziedzinie właściwą politykę. W przypadku szefa LFI taką opinię wyraziło 20 proc. ankietowanych, a w przypadku Edouarda Philippe'a – 17 proc.
30 proc. respondentów nie wierzy, że którykolwiek z kandydatów byłby w stanie skutecznie zająć się tym problemem.
Marine Le Pen i Jean-Luc Melenchon prowadzą kampanię przed wyborami prezydenckimi już od wielu miesięcy. Tymczasem obóz centroprawicowy, który sprawuje władzę, ale zmaga się z niskim poparciem społecznym, pozostaje podzielony. Reprezentuje go kilku polityków, a ugrupowania tego nurtu nie uzgodniły dotąd wspólnego kandydata.
Na lewicy alternatywą dla Melenchona miał być Raphael Glucksmann, jednak jego notowania ostatnio spadają.
W wyścigu prezydenckim pojawiają się również kolejni potencjalni kandydaci spoza głównego nurtu polityki. Swoje ambicje prezydenckie ogłosił niedawno Teddy Riner, jeden z najbardziej utytułowanych francuskich sportowców. Jest on pięciokrotnym mistrzem olimpijskim, jedenastokrotnym mistrzem świata i sześciokrotnym mistrzem Europy w judo.
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