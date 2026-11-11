Myślał o tym już od igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbyły się w 2024 roku. W ich trakcie zobaczył, jak sport potrafi na dwa tygodnie zjednoczyć cały naród. I wymarzył sobie, by takie wyjątkowe momenty zdarzały się częściej niż raz na cztery lata.

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– Jeśli mam wejść do polityki, to nie po to, by objąć stanowisko ministerialne, ale po to, by odegrać jakąś znaczącą rolę. Widzę siebie w roli prezydenta – opowiadał Riner przed rokiem.

Teddy Riner o swoich poglądach: Nie jestem ani prawicowy, ani lewicowy

37-letni, mierzący ponad dwa metry judoka chęć kandydowania ogłosił w poniedziałek. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu deklarował, że zamierza „łączyć Francuzów”, a jego hasło wyborcze to: „Francja, jakiej pragniemy”. Zapewnia, że nie jest „ani prawicowy, ani lewicowy” i stanowi alternatywę dla faworytów z dwóch skrajnych ugrupowań: Marine Le Pen (liderka Zjednoczenia Narodowego, skrajne prawicy) i Jean-Luca Mélenchona (lider Francji Niezłomnej, skrajnej lewicy).

– Obserwuję podziały społeczne w kraju. Nie mogę zaakceptować tego, że zarówno młodzi, jak i starsi ludzie mówią, że dziś trudno jest im wyobrazić sobie lepszą przyszłość. Dlatego postanowiłem zaangażować się w politykę i kandydować – tłumaczy. Nie podobają mu się rosnące koszty życia, zadłużenie państwa i brak poczucia bezpieczeństwa.

Dziennik „Le Parisien” wychwala Rinera, ale ostrzega, że ma on wiele do stracenia: swoją popularność we Francji, wspierających go sponsorów, ewentualny występ na igrzyskach w Los Angeles w 2028 r., choć sam zainteresowany przekonuje, że w przypadku politycznego sukcesu nie planuje kończyć sportowej kariery. Gazeta uważa też, że może spotkać go krytyka ze względu na ostatnie kłopoty z fiskusem.

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– Wiem, co ludzie powiedzą: „On jest szalony”, „nie należy do establishmentu”, „nigdy nie zajmował się polityką”. Jeśli sprzeciw wobec chaosu czyni mnie szaleńcem, to tak, jestem całkowicie szalony – mówi nowy kandydat na prezydenta.

Emmanuel Macron: start Rinera w wyborach może przynieść Francji wyłącznie korzyści

Riner pochodzi z Gwadelupy, ale wychował się w Paryżu. Rodzice judoki przeprowadzili się do Francji na początku lat 90., przed jego drugimi urodzinami. Zapisali go do lokalnego klubu sportowego. Młody Riner grał w piłkę nożną, tenisa i koszykówkę, ale ostatecznie postawił na judo. Czas pokazał, że był to strzał w dziesiątkę.

Przez dziesięć lat, między 2010 a 2020 r., nie przegrał ani jednej walki. Pokonał go dopiero Japończyk Kokoro Kageura. – Nie będę jednym z tych, którzy patrzą, jak kraj płonie, szukając dla siebie wymówek. Nie spędziłem życia za mównicą. Wiem, co to znaczy walczyć, upadać i zawsze się podnosić – zaznacza Riner, który zdobył trzy olimpijskie złota indywidualnie w kategorii +100 kg (w 2012, 2016 i 2024 roku) i dwa w rywalizacji drużynowej (2020, 2024). Jest również 11-krotnym mistrzem świata.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że ktoś taki jak Teddy Riner, który jest wielkim mistrzem, decyduje się zaangażować w tę kampanię prezydencką i wnieść do niej swoje poglądy, pomysły i swój talent. Może to przynieść Francji wyłącznie korzyści – stwierdził wciąż jeszcze urzędujący prezydent Emmanuel Macron, który nie może ubiegać się o trzecią kadencję.

Pierwszą turę wyborów zaplanowano na 18 kwietnia 2027 r.