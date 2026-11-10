Informację o cyberataku Gawkowski przekazał wieczorem we wpisie na portalu X. Minister wskazał, że zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu.

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Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.