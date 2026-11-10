Na pomniku Chwała Saperom w parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie pojawił się napis „Sława UPA”, wychwalający Ukraińską Powstańczą Armię.

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- Policjanci przybyli na miejsce, wykonali czynności i na ten moment procedujemy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – powiedział WP aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i poszukują sprawców. Na razie nikt nie został zatrzymany.

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Policja sprawdza także status prawny pomnika, czyli m.in., czy jest to zabytek. Od tego zależy kwalifikacja czynu wandali.

Sam napis jest analizowany pod kątem naruszenia przepisów Kodeksu karnego.

Seria dewastacji

To nie jedyna taka sytuacja w Polsce. Podobny napis pojawił się na Pomniku Gdynian Wysiedlowych oraz Pomniku Polski Morskiej w Gdyni. Wcześniej takie same napisy odnotowano m.in. w Poznaniu.

„Nie znamy jeszcze sprawcy. Wiem natomiast, co taki napis robi. Kilka dni temu identyczne hasło pojawiło się na Pomniku Armii Poznań. Teraz pojawia się w Gdyni, kiedy kraj jest jeszcze w szoku po tragedii w Krakowie, a emocje są na granicy. Taki napis w takim miejscu i w takim dniu ma jeden skutek: podgrzać nastroje i skłócić ludzi, którzy żyją obok siebie” – napisał radny Jakub Ubych.