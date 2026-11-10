We wtorek przed godz. 12 wojewoda małopolski wystąpił na konferencji prasowej, na której odniósł się do zamachu z 7 listopada oraz do planowanych obchodów z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

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Krzysztof Klęczar oświadczył, że według stanu na godz. 10 w sześciu krakowskich szpitalach przebywa trzynaście osób, poszkodowanych w sobotnim zamachu. – Są to szpitale: Uniwersytecki, Żeromskiego, Wojskowy, Narutowicza, Jana Pawła II oraz Rydygiera – wyliczał. Dodał, że stan hospitalizowanych można określić jako stabilny. – To jest pierwsza dobra informacja, którą mogę państwu przekazać – podkreślił.

Wojewoda poinformował, że w poniedziałek ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wypisano poszkodowaną w zamachu kobietę. Z kolei ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera wypisano mężczyznę – Klęczar zaznaczył, że chodziło o obywatela Austrii, który przy użyciu transportu medycznego został przetransportowany, w porozumieniu ze służbami konsularnymi, do swojego kraju, gdzie leczenie będzie kontynuowane.

Wojewoda małopolski: Ranny w zamachu policjant otrzymał na szpitalnym łożu polecenie powrotu do służby

Na konferencji odniesiono się także do dwóch rannych policjantów, którzy powstrzymali zamachowca z Krakowa, odnosząc przy tym ciężkie obrażenia. Jeden z nich przebywa w szpitalu im. Narutowicza, drugi w szpitalu im. Jana Pawła II. Krzysztof Klęczar relacjonował, że w poniedziałek rano funkcjonariusza hospitalizowanego w szpitalu im. Narutowicza odwiedzili komendant wojewódzki policji nadinspektor Artur Bednarek, komendant miejski policji młodszy inspektor Paweł Jastrząb oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas wizyty policjantowi i jego rodzinie przekazano wyrazy wdzięczności.

– Funkcjonariusz był oczywiście przytomny, był w pełnym kontakcie – mówił wojewoda. – Komendant Jastrząb już na łożu szpitalnym wydał funkcjonariuszowi polecenie służbowe, by jak najszybciej wracał do służby, bo jest nam potrzebny. Policjant wraca do zdrowia, wierzymy, że do służby wróci szybko – kontynuował.

Klęczar powiedział także, że w poniedziałek wieczorem obu rannych funkcjonariuszy odwiedził prezydent Karol Nawrocki, który wręczył im Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Dodał, że wieczorem z udziałem m.in. prezydenta i premiera w Krakowie odbył się marsz milczenia. – Marsz przebiegł bez zakłóceń, wszystkim obecnym za ten piękny gest, wyraz solidarności chciałem bardzo serdecznie podziękować – podkreślił.

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