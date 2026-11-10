Ponad 1,2 miliona podatników korzysta z ulgi rehabilitacyjnej. W zeznaniu rocznym mogą odliczyć od dochodu wydatki m.in. na zakup „indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”. Czy takimi urządzeniami mogą być smartfon (połączenie telefonu z komputerem) i smartwatch (inteligentny zegarek)? Z najnowszej interpretacji fiskusa wynika, że tak.

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Wystąpiła o nią matka czternastolatka, który choruje na cukrzycę typu 1 (insulinozależną). Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności, zawierające m.in. wskazanie konieczności stałej opieki lub pomocy, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Taką opiekę sprawuje matka, ponosi też koszty utrzymania dziecka. Zamierza kupić system do ciągłego monitorowania glikemii (stężenia glukozy we krwi). Zalecił to lekarz diabetolog. System składa się z sensora aplikowanego na ciało dziecka, który co kilka minut mierzy poziom cukru, oraz z urządzeń odbiorczych, które pobierają te dane i za pomocą specjalistycznej aplikacji medycznej przetwarzają je i wyświetlają.

Smartfony i smartwatch do monitorowania poziomu cukru

Aby wszystko sprawnie działało syn musi mieć smartfona, który współpracuje z sensorem. Powinien być cały czas przy dziecku, pobierać dane o poziomie cukru i uruchamiać alarmy w przypadku wykrycia zagrażającej życiu hipoglikemii lub hiperglikemii. Syn musi mieć też sparowanego ze smartfonem smartwatcha. Umożliwia on błyskawiczny i dyskretny (np. w trakcie lekcji szkolnych) podgląd aktualnego poziomu cukru oraz trendów wzrostowych/spadkowych. Wyświetla też alarmy. Kolejne urządzenie to smartfon dla rodzica, który odbiera w czasie rzeczywistym odczyty glikemii z telefonu dziecka. Pozwala to na zdalne, całodobowe monitorowanie jego stanu zdrowia oraz na natychmiastową reakcję (np. kontakt z nauczycielem lub podanie insuliny) w sytuacjach krytycznych.

Czy matka może odliczyć od dochodu wydatki na smartfony i smartwatcha? Twierdzi, że tak, ponieważ po zainstalowaniu oprogramowania medycznego i sparowaniu z sensorem uzyskują cechy indywidualnego sprzętu technicznego skrojonego pod konkretne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Podkreśla, że te urządzenia są niezbędne, aby zapewnić synowi bezpieczeństwo.

Fiskus zgadza się na ulgę rehabilitacyjną

Co na to fiskus? Zgodził się, że w dzisiejszych czasach, z uwagi na rozwój nauki i techniki, sprzętem wykorzystywanym do pomocy niepełnosprawnemu mogą być także nowoczesne telefony i inteligentne zegarki. „Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych” – czytamy w interpretacji. Oznacza to, że matka może odliczyć od dochodu poniesione na zakup smartfonów i smartwatcha wydatki.

Czytaj więcej Podatki Kup komputer albo lekarstwa, zapłacisz mniej fiskusowi Niepełnosprawni oraz rodzina, która ich utrzymuje, mogą odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację i ułatwianie życia. Dzięki temu zapłacą mniej...

Z ulgi może też skorzystać rodzina

Przypomnijmy, że ulga przysługuje nie tylko niepełnosprawnym, ale także tym, którzy mają ich utrzymaniu, z reguły najbliższej rodzinie (przykładowo rodzicowi, który zapewnia środki do życia dziecku). Warunkiem jest, aby roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły określonej kwoty. Jak podaje Ministerstwo Finansów w poradniku na podatki.gov.pl w 2026 r. limit wynosi 23 741,88 zł (ten warunek jest w opisywanej sprawie też spełniony).

Numer interpretacji: 0113-KDWPT.4011.719.2026.1.AS