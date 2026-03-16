Ponad 1,2 miliona podatników korzysta z ulgi rehabilitacyjnej. W zeznaniu rocznym mogą odliczyć od dochodu wydatki na wyposażenie mieszkania, lekarstwa czy ułatwiający życie sprzęt. A na pobyt w sanatorium?

Ulga rehabilitacyjna na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Spójrzmy na art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, gdzie jest katalog wydatków premiowanych ulgą. Znajdziemy w nim m.in. odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym. Czy którymś z tych zakładów jest sanatorium?

– W ustawie o PIT nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie, trzeba zajrzeć do innych przepisów – mówi Bartosz Przybysz, radca prawny i doradca podatkowy. Powołuje się na ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym. Jest w niej napisane, że zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są m.in. sanatoria uzdrowiskowe. – Opłatę za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym można więc odliczyć od dochodu – podkreśla Bartosz Przybysz.

Wskazują na to też interpretacje indywidualne, w których skarbówka odwołuje się właśnie do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym (np. nr 0115-KDIT2.4011.26.2025.2.KC).