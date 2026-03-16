Wydatki na sanatorium można odliczyć od dochodu zarówno wtedy, gdy mamy skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i jedziemy na własną rękę.
Ponad 1,2 miliona podatników korzysta z ulgi rehabilitacyjnej. W zeznaniu rocznym mogą odliczyć od dochodu wydatki na wyposażenie mieszkania, lekarstwa czy ułatwiający życie sprzęt. A na pobyt w sanatorium?
Spójrzmy na art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, gdzie jest katalog wydatków premiowanych ulgą. Znajdziemy w nim m.in. odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym. Czy którymś z tych zakładów jest sanatorium?
– W ustawie o PIT nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie, trzeba zajrzeć do innych przepisów – mówi Bartosz Przybysz, radca prawny i doradca podatkowy. Powołuje się na ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym. Jest w niej napisane, że zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są m.in. sanatoria uzdrowiskowe. – Opłatę za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym można więc odliczyć od dochodu – podkreśla Bartosz Przybysz.
Wskazują na to też interpretacje indywidualne, w których skarbówka odwołuje się właśnie do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym (np. nr 0115-KDIT2.4011.26.2025.2.KC).
Czy wydatki można odliczyć od dochodu zarówno wtedy, gdy mamy skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i jedziemy na własną rękę? Tak. „Nie ma znaczenia, czy jest to pobyt komercyjny, czy w ramach wystawionego przez lekarza skierowania” – czytamy w piśmie Ministerstwa Finansów opublikowanym 12 marca br. w bazie Eureka (jest to odpowiedź na pytanie BiznesInfo). Ministerstwo zaznaczyło też, że ulga jest tylko na własne wydatki. „Wszelkie dofinansowania np. z Narodowego Funduszu Zdrowia nie mogą być przez podatnika odliczone, bowiem nie stanowiły jego kosztu” – czytamy w piśmie resortu.
Kto może skorzystać z ulgi? Ustawa o PIT wymienia podatników, którzy mają m.in. orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, szkoleniową albo socjalną, orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16. roku życia). Ulga przysługuje też tym, którzy mają niepełnosprawnego na utrzymaniu (z reguły najbliższej rodzinie). Przykładowo ojcu, który zapewnia środki do życia synowi. Warunkiem jest, aby roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły określonej kwoty. Jak podaje Ministerstwo Finansów (w poradniku na podatki.gov.pl) w 2025 r. jest to 22 546,92 zł (do limitu nie wlicza się wielu świadczeń, np. zasiłku pielęgnacyjnego).
Przy rozliczaniu wydatków za sanatorium jest jeszcze inna możliwość. Otóż przepisy pozwalają odliczyć od dochodu wydatek na pobyt „opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego”.
Odliczyć można też wydatki na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem w sanatorium.
