Od 3 listopada ważna zmiana dla wszystkich, którzy kupują różne rzeczy od osób prywatnych (czyli nieprowadzących działalności gospodarczej). Także na internetowych platformach typu Allegro, Vinted czy OLX.
To ważna zmiana dla wszystkich, którzy kupują różne rzeczy od osób prywatnych (czyli nieprowadzących działalności gospodarczej). Także na internetowych platformach typu Allegro, Vinted czy OLX. Od 3 listopada limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wzrósł do 3 tys. zł. Wcześniej wynosił (przez 25 lat) tylko 1 tys. zł.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC umowa sprzedaży rzeczy ruchomych (może to być samochód, komputer, telefon, sprzęt sportowy, meble, ubrania) jest obciążona 2 proc. podatkiem. Musi go zapłacić kupujący. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy powinien złożyć deklarację PCC-3 i odprowadzić podatek (chyba że umowa jest zawarta u notariusza, który pobiera podatek).
Przykład:
Pan Kowalski kupił od pana Jankowskiego stary samochód. Kosztował 6 tys. zł. Pan Kowalski musi zapłacić PCC. Wyniesie 120 zł (6 tys. zł x 2 proc.).
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Czy obowiązek podatkowy dotyczy każdej transakcji? Nie, te najmniejsze są zwolnione z daniny. Stanowi o tym art. 9 pkt 6 ustawy o PCC. Od 3 listopada 2026 r. z przepisu tego wynika, że zwolniona z podatku jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania (którą jest wartość rynkowa rzeczy) nie przekracza 3 tys. zł. Wcześniej limit wynosił 1 tys. zł.
Zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji, do transakcji przeprowadzonych przed 3 listopada stosuje się regulacje obowiązujące przed tą datą.
Przykład:
Pan Kowalski kupił od pana Nowaka telefon za 3 tys. zł. Umowę zawarli 3 listopada. Ponieważ limit zwolnienia z PCC nie został przekroczony, pan Kowalski nie musi płacić daniny.
Transakcja nie będzie opodatkowana PCC, jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT (czyli w świetle ustawy o VAT prowadzi działalność gospodarczą). Także wtedy, gdy jest z VAT zwolniony, np. jego roczne obroty nie przekraczają 240 tys. zł. Wtedy nabywca nie musi płacić PCC, nawet jeśli kupił coś za więcej niż 3 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że PCC może być wtedy, gdy kupujemy rzecz należącą do majątku osobistego przedsiębiorcy (nie występuje więc w tej transakcji jako podatnik VAT).
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Jak wspomnieliśmy, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PCC określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia. Jeśli skarbówka uzna, że podana przez podatnika wartość nie jest rynkowa, wzywa go do korekty (art. 6 ust. 3). Gdy nie zastosuje się do wskazówek urzędników, mogą powołać biegłego. Kto płaci za jego opinię? Podatnik – jeśli wycena specjalisty różni się o ponad 33 proc. od podanej przez niego wartości (art. 6 ust. 4).
Po co są te przepisy? Aby podatnicy nie zaniżali ceny, żeby zapłacić mniejszy PCC (albo zmieścić się w limicie zwolnienia).
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Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC opodatkowana jest sprzedaż rzeczy znajdujących się na terytorium Polski. A co z rzeczami, które są za granicą? Sprzedaż jest opodatkowana, jeśli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i czynność została dokonana na jej terytorium.
Jak czytamy w jednej z interpretacji (nr 0111-KDIB2-3.4014.693.2025.3.JKU): „w przypadku sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w Polsce trudno zaakceptować pogląd, że czasowe przemieszczenie samochodu – będącego ze swej istoty pojazdem mobilnym – za granicę jest równoznaczne z położeniem samochodu jako rzeczy za granicą. Przemieszczenie rzeczy ruchomej za granicę nie uprawnia bowiem do wyłączenia umowy sprzedaży z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, skoro takie przemieszczenie nie zostało urzędowo potwierdzone”.
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Pro
Podstawa prawna: DzU z 19 października 2026 r., poz. 1354.
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