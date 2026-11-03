To ważna zmiana dla wszystkich, którzy kupują różne rzeczy od osób prywatnych (czyli nieprowadzących działalności gospodarczej). Także na internetowych platformach typu Allegro, Vinted czy OLX. Od 3 listopada limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wzrósł do 3 tys. zł. Wcześniej wynosił (przez 25 lat) tylko 1 tys. zł.

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PCC wynosi 2 proc., płaci go kupujący

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC umowa sprzedaży rzeczy ruchomych (może to być samochód, komputer, telefon, sprzęt sportowy, meble, ubrania) jest obciążona 2 proc. podatkiem. Musi go zapłacić kupujący. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy powinien złożyć deklarację PCC-3 i odprowadzić podatek (chyba że umowa jest zawarta u notariusza, który pobiera podatek).

Przykład:

Pan Kowalski kupił od pana Jankowskiego stary samochód. Kosztował 6 tys. zł. Pan Kowalski musi zapłacić PCC. Wyniesie 120 zł (6 tys. zł x 2 proc.).

Limit zwolnienia z PCC

Czy obowiązek podatkowy dotyczy każdej transakcji? Nie, te najmniejsze są zwolnione z daniny. Stanowi o tym art. 9 pkt 6 ustawy o PCC. Od 3 listopada 2026 r. z przepisu tego wynika, że zwolniona z podatku jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania (którą jest wartość rynkowa rzeczy) nie przekracza 3 tys. zł. Wcześniej limit wynosił 1 tys. zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji, do transakcji przeprowadzonych przed 3 listopada stosuje się regulacje obowiązujące przed tą datą.

Przykład:

Pan Kowalski kupił od pana Nowaka telefon za 3 tys. zł. Umowę zawarli 3 listopada. Ponieważ limit zwolnienia z PCC nie został przekroczony, pan Kowalski nie musi płacić daniny.

Nie ma PCC, gdy kupujesz od firmy

Transakcja nie będzie opodatkowana PCC, jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT (czyli w świetle ustawy o VAT prowadzi działalność gospodarczą). Także wtedy, gdy jest z VAT zwolniony, np. jego roczne obroty nie przekraczają 240 tys. zł. Wtedy nabywca nie musi płacić PCC, nawet jeśli kupił coś za więcej niż 3 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że PCC może być wtedy, gdy kupujemy rzecz należącą do majątku osobistego przedsiębiorcy (nie występuje więc w tej transakcji jako podatnik VAT).

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Liczy się wartość rynkowa

Jak wspomnieliśmy, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PCC określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia. Jeśli skarbówka uzna, że podana przez podatnika wartość nie jest rynkowa, wzywa go do korekty (art. 6 ust. 3). Gdy nie zastosuje się do wskazówek urzędników, mogą powołać biegłego. Kto płaci za jego opinię? Podatnik – jeśli wycena specjalisty różni się o ponad 33 proc. od podanej przez niego wartości (art. 6 ust. 4).

Po co są te przepisy? Aby podatnicy nie zaniżali ceny, żeby zapłacić mniejszy PCC (albo zmieścić się w limicie zwolnienia).

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Rzeczy w Polsce i za granicą

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC opodatkowana jest sprzedaż rzeczy znajdujących się na terytorium Polski. A co z rzeczami, które są za granicą? Sprzedaż jest opodatkowana, jeśli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i czynność została dokonana na jej terytorium.

Jak czytamy w jednej z interpretacji (nr 0111-KDIB2-3.4014.693.2025.3.JKU): „w przypadku sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w Polsce trudno zaakceptować pogląd, że czasowe przemieszczenie samochodu – będącego ze swej istoty pojazdem mobilnym – za granicę jest równoznaczne z położeniem samochodu jako rzeczy za granicą. Przemieszczenie rzeczy ruchomej za granicę nie uprawnia bowiem do wyłączenia umowy sprzedaży z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, skoro takie przemieszczenie nie zostało urzędowo potwierdzone”.

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Podstawa prawna: DzU z 19 października 2026 r., poz. 1354.