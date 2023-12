Do deklaracji nie trzeba dołączać kopii umowy czy przelewu. Oczywiście można to zrobić, jeśli chcemy uniknąć ewentualnego wezwania do urzędu.

Kiedy pożyczki od rodziny nie trzeba zgłaszać

Pożyczki nie trzeba zgłaszać, jeśli umowa została zawarta u notariusza. Nie zwalnia to jednak z warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy przelewem bądź przekazem – wskazuje Ministerstwo Finansów. Dodaje, że fiskusa nie interesuje, co zrobimy z pożyczką (na co wydaliśmy pieniądze lub czy je zwróciliśmy). Nie od tego zależy zwolnienie.

Jak rozliczyć mniejsze kwoty? Do 36 120 zł nie trzeba zgłaszać pożyczki w urzędzie skarbowym. Pieniądze mogą być przekazane z ręki do ręki. Skarbówka przypomina jednak, że ustalając limit, trzeba „liczyć wartość ostatniej pożyczki i tych otrzymanych dotychczas od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka i w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok”.