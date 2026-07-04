Przepisy o zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla kupujących swoje pierwsze lokum obowiązują już trzeci rok. Ale ciągle budzą wątpliwości. – Czy mogę skorzystać ze zwolnienia, jeśli kupuję swoje pierwsze samodzielne mieszkanie, ale mam już nabyte w spadku udziały (poniżej 50 proc.) w trzech innych? – pyta jeden z naszych czytelników.

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Zwolnienie z PCC na zakup pierwszego mieszkania

Przypomnijmy, że umowa sprzedaży mieszkania bądź domu na rynku wtórnym jest obciążona 2 proc. podatkiem. Musi go zapłacić kupujący. Przykładowo, jeśli mieszkanie kosztuje milion, PCC wynosi 20 tys. zł.

Od 31 sierpnia 2023 r. transakcja jest zwolniona z podatku, jeśli kupujący nabywa swoje pierwsze lokum. Obowiązujący od tego dnia przepis (art. 9 pkt 17 ustawy o PCC) wymienia prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Nabywca nie płaci podatku, jeśli w dniu transakcji oraz wcześniej nie przysługiwało mu żadne z tych praw (ani udział w tych prawach).

Od tej zasady jest wyjątek. Otóż kupujący może mieć w dniu transakcji (albo wcześniej) połowę (lub mniej) nieruchomości otrzymanej w spadku. Nie pozbawia go to prawa do zwolnienia.

We fragmencie przepisu, który stanowi o tym wyjątku, zastosowano liczbę pojedynczą – „udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia”. Czy wobec tego można skorzystać ze zwolnienia, jeśli mamy udziały (do 50 proc.) w kilku nieruchomościach (tak jak czytelnik)?

Z odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca wynika, że tak. Czytamy w niej: „dla skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 17, udział w każdym lokalu mieszkalnym musi być nabyty w drodze dziedziczenia i w każdym z nich nie może być wyższy niż 50 proc. Każdy z tych udziałów należy ocenić indywidualnie”. KIS posługuje się liczbą mnogą („w każdym z nich”), co oznacza, że nabywca może mieć udziały w kilku nieruchomościach.

Fiskus zgadza się na zwolnienie z PCC

Podobne wnioski można wyciągnąć z wcześniejszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Przykładowo w sprawie mężczyzny, który ma po 50 proc. udziałów w dwóch mieszkaniach po zmarłej matce. Drugim współwłaścicielem jest ojciec. Mężczyzna chce kupić na rynku wtórnym mieszkanie i twierdzi, że może skorzystać z ulgi. „Przepisy ustawy o PCC (art. 9 pkt 17) nie precyzują, czy dozwolona wielkość udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku dotyczy 50 proc. jednej nieruchomości, czy też kilku nieruchomości. Wobec tego powinny być interpretowane na korzyść nabywcy” – argumentuje we wniosku o interpretację.

Co na to fiskus? „Mając na uwadze fakt, że jest pan współwłaścicielem dwóch mieszkań w udziale w każdym z nich po 50 proc., a udziały te zostały nabyte w drodze dziedziczenia, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 9 pkt 17 ustawy o PCC. Nie będzie pan zatem zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu mieszkania z rynku wtórnego” – czytamy w interpretacji (nr 0111-KDIB2-2.4014.211.2023.2.PB).

Podobną konkluzję znajdziemy w interpretacji nr 0111-KDIB2-3.4014.394.2024.1.BZ.

Jak wspomnieliśmy, PCC obciąża kupujących na rynku wtórnym. Nabycie od dewelopera jest opodatkowane VAT. Wtedy nie płacimy PCC. Od tej reguły jest wyjątek dotyczący kupujących mieszkania hurtowo.