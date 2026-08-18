Korespondenci wojenni docierają tam, gdzie świat często nie chce patrzeć. Ich relacje to nie tylko obrazy konfliktów, lecz także historie ludzi, strachu i przetrwania. Jak wygląda rzeczywistość poza nagłówkami? Jakie dylematy etyczne towarzyszą pracy reportera? I czy ich świadectwo jeszcze wpływa na opinię publiczną w świecie nadmiaru informacji? Jak rozmawiać o tematach, od których świadomie „odwracamy” wzrok? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwać uczestnicy panelu „Świadek chaosu: co naprawdę widzi korespondent”.

Moderatorem dyskusji będzie Magdalena M. Baran, redaktor prowadząca, Fundacja Liberte! Udział w dyskusji zapowiedzieli: Anna Alboth, dziennikarka, Minority Rights Group International; Mads Nissen, fotograf, Panos Pictures, Dania; Ron Haviv, współzałożyciel, dyrektor VII Foundation, USA; Zbigniew Parafianowicz, reporter, Wirtualna Polska; oraz Piotr Kaszuwara, dziennikarz, Fundacja Przyszłość dla Ukrainy.

Mads Nissen to duński fotograf dokumentalny i dwukrotny laureat nagrody World Press Photo of the Year. Jego reportaże poruszają tematykę praw człowieka, nierówności społecznych oraz wpływu konfliktów i kryzysów na życie ludzi. Podczas Forum Ekonomicznego będzie można uczestniczyć także w spotkaniu „Dokumentując rzeczywistość taką, jaka jest”, w którym Mads Nissen opowie o zawodzie korespondenta wojennego.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 8 września prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku liczba uczestników ponownie przekroczy 6000 gości, którzy będą uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich. Zainteresowanie udziałem w forum jest bardzo duże i dlatego warto jak najszybciej wypełnić formularz rejestracyjny.