Zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia nie jest już wyłącznie kwestią środowiskową. Obejmuje również zdolność europejskich systemów ochrony zdrowia do utrzymania wysokiej skuteczności klinicznej, stabilności finansowej, równego dostępu do innowacji oraz gotowości na przyszłe kryzysy.

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Dla Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej kluczowe staje się pytanie, jak uczynić zrównoważony rozwój źródłem konkurencyjności – poprzez poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, efektywniejsze ścieżki opieki, lepsze wykorzystanie innowacji, skuteczniejszą profilaktykę oraz budowę bardziej odpornych modeli dostaw i świadczenia usług zdrowotnych.

Moderatorem panelu „Zdrowie, dobrobyt i odporność: zrównoważony rozwój jako przewaga konkurencyjna Europy” będzie Tomasz Kluszczyński, dyrektor w ACESO Healthcare Consulting, a udział w nim zapowiedzieli: Andrea Bonetti, Chiesi – Global Public Affairs, Head of EU Office, Belgia; Gergely Meszaros, Europejska Fundacja Chorób Płuc – Senior Policy Advisor, Węgry; Martin Smatana, Globsec – Associate Fellow, Słowacja; Vaclav Platenik, poseł, Izba Poselska Parlamentu Republiki Czeskiej; oraz Bertalan Németh, Syreon Research Institute – Principal Health Economist, Węgry.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 8 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2026”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r. www.forum-ekonomiczne.pl