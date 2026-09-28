Partner relacji: Lidl Polska

Cyberbezpieczeństwo było jednym z ważnych tematów XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Zagadnieniu temu poświęcono m.in. panel „Cyberbezpieczeństwo 360 stopni: jak chronić państwo, biznes i obywateli w epoce cyfrowych zagrożeń? cz. 1”.

Troska o cyberodporność

Czym jest prawdziwa cyberodporność? – zapytała na początku dyskusji moderatorka Grete Kodi, estońska założycielka Cybercation.

– Cyberbezpieczeństwo i cyberodporność zależą od zdolności ludzi do przygotowania organizacji na różnego rodzaju zagrożenia, ataki i wyzwania. W rzeczywistości jest to więc kwestia zarządzania całą organizacją. Coraz bardziej oczywiste staje się, że nie jest to wyłącznie problem techniczny, którym powinni zajmować się informatycy. Cyberodporność dotyczy zarówno kierownictwa, jak i wszystkich osób pracujących w organizacji oraz z nią współpracujących – mówił Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tomasz Mencina, zastępca prezydenta Warszawy, tłumaczył, że z perspektywy dużego europejskiego miasta, będącego ważnym ośrodkiem usług publicznych, biznesu i infrastruktury, jednym z największych wyzwań w obszarze cyberbezpieczeństwa jest wyznaczenie wspólnych priorytetów.

– Najważniejsza jest integracja całego ekosystemu, obejmującego administrację – zarówno centralną, jak i dzielnicową – edukację oraz transport. Musimy zadbać o to, aby poszczególne elementy tego systemu, w tym relacje z dostawcami, były ze sobą odpowiednio powiązane. To absolutnie kluczowe dla sprawnego funkcjonowania miasta – przekonywał Tomasz Mencina.

Marcin Kubit, dyrektor sprzedaży i marketingu B2B w Play Rozwiązania dla Biznesu, zwracał uwagę, że haker zawsze stara się znaleźć i wykorzystać najsłabsze ogniwo. Tak samo więc jak zabezpieczamy nasze serwery, naszą infrastrukturę w chmurze, tak samo musimy zabezpieczyć połączenia, czyli transmisję danych. Wykorzystywane do tego są różne narzędzia, ale podstawowym jest dziś szyfrowanie wszystkich połączeń. Ważna jest też segmentacja sieci, dzięki której atak na jeden element, albo awaria jednego elementu, nie wpływa na pozostałe.

– Trzeba jednak zawsze pamiętać, że bezpieczeństwo w instytucji publicznej, w firmie, to jest proces. Nie możemy sobie powiedzieć, że na dzisiaj jesteśmy bezpieczni. Tak naprawdę każdego dnia pojawiają się nowe zagrożenia, nowe sposoby atakowania naszych organizacji. Ważne jest więc myślenie w firmie o bezpieczeństwie jako o procesie – mówił Marcin Kubit. Eksperci przekonywali, że musimy cały czas uczyć się ostrożności i odpowiedzialności, uświadamiać sobie, że zagrożeniem może być pozornie zwykły e-mail, którego celem jest wyłudzenie hasła, a najsłabszym ogniwem systemu – pozostawiony bez zabezpieczenia komputer.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

– Dla nas odporność oznacza realizację obietnicy, którą złożyliśmy klientom już ponad 20 lat temu: zapewnienia ciągłego dostępu do żywności i dóbr pierwszej potrzeby. To jednak także zdolność do szybkiego przywrócenia działania w przypadku zakłóceń spowodowanych cyberatakami – mówił Michał Nowaczyk, CFO Lidl Polska.

Jak tłumaczył, skala działalności sieci Lidl Polska, czyli ponad 1000 sklepów i kilkanaście centrów dystrybucyjnych, sprawia, że zagwarantowanie bezpieczeństwa cyfrowego jest dużym wyzwaniem. Każda placówka korzysta bowiem z rozbudowanej infrastruktury IT, niezbędnej do sprawnego prowadzenia biznesu i oferowania klientom produktów w atrakcyjnych cenach.

– Zarządzamy ogromną i rozproszoną organizacją. Patrzymy przy tym na cyberbezpieczeństwo jak na przewagę konkurencyjną, dzięki której możemy prowadzić biznes, będąc o krok przed konkurencją – mówił Michał Nowaczyk. – Dla nas cyberbezpieczeństwo z poziomu organizacji to nie tylko odpowiedzialność działu bezpieczeństwa informacji czy szerzej IT, ale to odpowiedzialność całego zespołu Lidl Polska za to, żeby systemy funkcjonowały w sposób sprawny, bezpieczny i wydajny. Naszą ambicją jest przy tym nie tylko posiadanie bezpiecznej infrastruktury IT i zabezpieczenie siebie przed atakami, ale też wyznaczanie standardów rynkowych i edukowanie naszych partnerów biznesowych, dostawców, pracowników i współpracowników o tym, jak w dzisiejszych czasach patrzeć na cyberbezpieczeństwo, w jaki sposób zarządzać infrastrukturą, tak aby cały łańcuch dostarczania żywności obywatelom był bezpieczny – dodał.

Zapewnił, że Lidl nawiązuje relacje z partnerami biznesowymi – zwłaszcza realizującymi procesy krytyczne, takie jak obsługa płatności kartowych czy dostarczanie integrowanych systemów – tylko jeśli spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa. – Nawet gdyby miało to oznaczać rezygnację z nowych rozwiązań, nie wejdziemy w taką współpracę. W kwestii cyberbezpieczeństwa nie idziemy na żadne kompromisy – podkreślał Michał Nowaczyk.

Kluczowa edukacja

W dalszej części dyskusji eksperci przekonywali, że kluczowe jest odpowiednie przygotowanie do reagowania na incydenty. Gdy dochodzi do nieprzewidzianego zdarzenia, nie ma już czasu na ustalanie procedur, zastanawianie się, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności, analizowanie technicznych przyczyn czy określanie zasad współpracy z organami nadzorczymi.

– Trzeba po prostu działać i komunikować się z ludźmi. Jeśli wcześniej nie przeprowadzono odpowiednich szkoleń i nie ustalono procedur, może dojść do chaosu. Wówczas skutki zdarzeń, które można byłoby szybko i skutecznie opanować, stają się znacznie poważniejsze. Dlatego organizacja musi być przygotowana nie tylko na sukcesy, ale także na potencjalne kryzysy – tłumaczył szef UODO Mirosław Wróblewski.

– Żyjemy w czasach, w których cyberbezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą i każdy obywatel ma tu swoją rolę do odegrania. Osoby bardziej świadome cyberzagrożeń i zasad cyberhigieny powinny edukować rodziców, dziadków i dzieci, wskazywać im właściwe sposoby postępowania oraz zwracać uwagę na ryzyka. Jako Lidl widzimy swoją rolę w tym procesie także poprzez edukację pracowników, współpracowników i klientów, tak aby wiedzieli, jak bezpiecznie postępować – mówił Michał Nowaczyk.

CFO Lidl Polska zapewnił również, że cała kadra zarządzająca firmy ma świadomość wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem. Dlatego dyskusja o inwestycjach w tym obszarze dotyczy tego, jak najefektywniej wykorzystać przeznaczone na ten cel środki.

Partner relacji: Lidl Polska