Zmienia się podejście do zakupu i użytkowania samochodów elektrycznych

Obserwujemy u użytkowników samochodów zrozumienie, że całkowity koszt użytkowania auta elektrycznego nie odbiega od całkowitego kosztu użytkowania samochodu spalinowego, a nawet często jest niższy. Wraz ze zmianami technologicznymi i infrastrukturą zmienia się również podejście do oceny wartości końcowej samochodu przy odsprzedaży. A wreszcie regulacje europejskie idą w kierunku wprowadzenia we flotach korporacyjnych obowiązkowego minimum dotyczącego udziału samochodów elektrycznych – mówi Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing.

