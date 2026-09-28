Pewność ładowania w trasach i rozwój sieci stacji napędzą rynek aut elektrycznych

Przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają pojazdy zeroemisyjne. Kluczową motywacją są zobowiązania dotyczące dekarbonizacji i redukcji emisji CO2, ale też niższe koszty eksploatacji firmowych flot. Choć wyzwaniem pozostaje transport na dłuższe dystanse, to biznes stopniowo przestawia się na elektromobilność, dostrzegając wymierne oszczędności z tego tytułu – mówi Krzysztof Kaczyński, dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności w Orlenie.

