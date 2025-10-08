7 min. 13 sek.

Mamy przegląd całego rynku samochodów – używanych i nowych

W Polsce wciąż przeważają rejestracje samochodów używanych. Obserwujemy przy tym wzrost popytu na auta elektryczne z drugiej ręki. Jednocześnie Polacy kupują w internecie także samochody nowe. Proces zakupu coraz częściej rozpoczyna się w internecie, co dobrze pokazuje, jakie zmiany zachodzą na rynku – mówi Agnieszka Czajka, Vice President Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

