Budujemy ekosystem partnerów

Jako Sigenergy bardzo mocno naciskamy na szkolenia jakości dla naszych instalatorów. Dla naszych partnerów biznesowych często organizujemy wycieczki studyjne do Chin. Dzięki temu lepiej rozumieją naszą technologię i mogą oferować lepsze usługi instalatorskie dla klientów końcowych. Patrzymy także na cały ekosystem zielonej energii. Staramy się nie tylko sprzedawać magazyny energii, ale także prowadzić edukację na temat tego, co one mogą robić: stabilizować napięcie sieci, zapewniać backup czy pozwalać na ładowanie auta elektrycznego ze słońca – mówi Zihao Zhuge z Sigenergy Polska.

