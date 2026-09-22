Partner relacji: Lidl Polska

Lidl Polska jako pierwsza spółka krajowa w grupie wprowadził kasy samoobsługowe we wszystkich sklepach. – Zrobiliśmy to jako pierwsi i pokazaliśmy, że to ma sens, bo klienci dobrze to przyjęli. Polacy lubią nowinki technologiczne i szybko się do nich przyzwyczajają – powiedział.

Prezes Lidl Polska w podobny sposób uzasadnił rosnącą pozycję polskich dostawców sieci na rynkach zachodnich. – Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej dzięki odważniejszemu podejściu do ryzyka rozwijają się szybciej i zdobywają rynek – ocenił.

Dane trzeba sprawdzić

Na pytanie, czy sztuczna inteligencja zastąpi wkrótce liderów, wszyscy paneliści odpowiedzieli przecząco. – AI jest wsparciem, ale nie zastąpi liderów. Liderzy muszą dbać o to, by ich zespoły umiały wykorzystać AI, bo danych będzie coraz więcej – mówił Wlaźlak.

– Analiza danych to kluczowy element biznesu, ale niejedyny – zaznaczył. Przypomniał, że Grupa Schwarz, właściciel Lidla, buduje pod Rostockiem centrum danych za 5,6 mld euro.

Prezesowi Lidl Polska wtórował Rafał Holanowski, prezes zarządu Supra Brokers. – AI może jedynie wspierać proces decyzyjny, ale nie zmienia faktu, że to ja ponoszę odpowiedzialność za podjęte decyzje – stwierdził.

Uczestniczący w panelu Václav Klaus, prezydent Czech w latach 2003–2013, zaproponował inne spojrzenie na temat dyskusji. – Zawsze uważałem, że o przywództwie mówi się za dużo. To nie jest prawdziwy problem. Potrzebny jest sprawny system polityczny i gospodarczy, bo to on potrafi stworzyć liderów – mówił.

Prof. Hal Brands z Johns Hopkins University nie zgodził się z tezą, że dzisiejsze zawirowania geopolityczne wynikają ze słabości przywódców. – Jestem historykiem i wiem, że jakość przywództwa jest nierówna w każdej epoce. Zawsze znajdziemy liderów wybitnych, słabych i mnóstwo przeciętnych – stwierdził. W jego ocenie wyzwaniem są przede wszystkim obecne uwarunkowania geopolityczne.

Filip Ivanović, wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich, z wykształcenia filozof, radził przyszłym liderom studia humanistyczne, bo „informacja jest dziś dostępna na jeden klik”. Pytany o rolę sztucznej inteligencji powiedział, że jego rząd właśnie przebudowuje programy nauczania i inwestuje w naukę obsługi narzędzi cyfrowych. Jak wskazał, chodzi o to, żeby uczyć się używać AI, ale nie dać się nią zastąpić.

Rola szefa

Włodzimierz Wlaźlak wrócił do tego, na czym polega dziś rola lidera. – Bardzo rzadko, może w promilu przypadków, decyzja zależy od jednej osoby. Zadaniem lidera jest zapewnić, że decyzje są podejmowane, oraz taki dobór zespołu, by wywołać efekt synergii – mówił.

Nie zgodził się przy tym z tezą, że trudno dziś o liderów. – Mam wspaniałe zespoły w każdym z działów i wcale nie jest trudno liderów znaleźć. Pytanie tylko, czy szef chce pozwolić ludziom pracować i czy jest miejsce na popełnianie błędów. Wtedy ludzie się rozwijają. Trzeba ludziom zaufać – podsumował.

Partner relacji: Lidl Polska