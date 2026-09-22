Partner relacji: Lidl Polska

Wśród wyzwań, z jakimi dziś zmagają się liderzy firm, technologia rywalizuje o pierwsze miejsce z geopolityką, zwłaszcza od czasu upowszechnienia się sztucznej inteligencji. Oba te zjawiska mogą być zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Trudnością jest również ciągła zmiana, w której funkcjonują firmy, a tym samym ich kierownictwo.

Różnice pokoleniowe także stawiają przed liderami nowe pytania o to, jak zarządzać projektami, w których uczestniczą zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni pracownicy. Dochodzą do tego zupełnie nowe kwestie, takie jak zmiany klimatyczne, a ich konsekwencje nie są jeszcze w pełni odczuwalne w gospodarce.

Nowa rola zarządzających

– Wyzwania dla lidera są różne, zależnie od tego, gdzie działa – czy jest to duża organizacja, czy mała, rodzinna firma. Są jednak wyzwania, które dotyczą wszystkich, takie jak kwestie społeczne, klimatyczne czy ograniczone zasoby. One dotrą do gospodarki, jeśli jeszcze to nie nastąpiło – wskazał Jacek Gdański, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dodał, że wszystkich dotyka jakość regulacji w Polsce, zwłaszcza zbyt duża inercja przepisów, a także brak wyobraźni regulatora. Jego zdaniem poprawa przepisów prawa pozwoliłaby znacząco przyspieszyć polską gospodarkę.

– Gdy doradzam dziś wielkim firmom, co zawsze jest wyzwaniem? Zmiana i to, jak ją przeprowadzić – mówił Marek Moczulski, właściciel firmy Doradztwo Gospodarcze i były wieloletni prezes Bakallandu.

Dziś menedżer musi posługiwać się zupełnie innymi narzędziami niż 30 lat temu, a wprowadzanie zmian wymaga nie tylko wyznaczenia jasnych zasad, ale też przekonania do nich zespołu. W oczach pracowników lider musi być wiarygodny. Eksperci wskazali na trudność we wprowadzaniu zmian, wynikającą z popadania w utarte schematy – czyli przywiązania do aktualnego stanu rzeczy, niezależnie od okoliczności.

Jednym z kluczowych wyzwań dla rynku pracy jest postępująca zmiana pokoleniowa. Menedżerowie muszą dziś sprawnie zarządzać zespołami, w których nad wspólnymi projektami pracują ramię w ramię 20-latkowie i osoby po sześćdziesiątce. Równolegle biznes musi przygotować się na skutki pogłębiającego się niżu demograficznego. Zgodnie z szacunkami ekspertów w ciągu najbliższej dekady liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie aż o 2,5 mln.

Standardy zarządzania wyznacza dziś także strategia ESG, ale czy firmie to się opłaca? Anna Dębicka-Rasiak, członkini zarządu ds. personalnych w Lidl Polska, zwróciła uwagę na odpowiedzialność firm za obierane kierunki rozwoju swojego biznesu i to, jak szeroki wpływ mają podejmowane decyzje.

– Uważam, że to nasza odpowiedzialność liderska – to my kształtujemy nasze firmy i to, w jaki sposób wyglądają w nich procesy. Jeśli w nas nie ma odpowiedzialności za ludzi i środowisko, to nie będziemy w stanie wpływać na to środowisko pozytywnie. Biznes i politycy powinni na co dzień dbać o to, aby budować przyszłość naszej planety i naszych dzieci – mówiła Anna Dębicka-Rasiak.

Wskazała, że Lidl Polska, jako firma z sektora retail, dąży do ograniczenia swojego śladu węglowego, m.in. wykorzystuje w 100 proc. zieloną energię elektryczną we wszystkich sklepach, centrach logistycznych i budynkach biurowych, a nawet sadzi łąki kwietne przy centrach dystrybucyjnych.

Jakich cech potrzebuje dziś lider?

Paneliści zauważyli, że niezbędne umiejętności sięgają coraz dalej po kompetencje miękkie.

– 20 lat temu na rynku finansowym było zupełnie inne podejście i wtedy faktycznie mówiło się o zarządzaniu w organizacji, a wiele osób było promowanych ze względu na wiedzę, niezależnie od kompetencji managerskich. Dziś czasy są inne. Z mojej perspektywy nie tylko manager musi mieć doświadczenie, lider musi umieć obserwować i słuchać, wspierać też ludzi wchodzących na rynek pracy – mówiła Klaudia Trepka, członek zarządu ds. ryzyka, LFI Dom Maklerski. Jednym z nowych tematów, który funkcjonuje dziś, a nie było go przed dwoma dekadami, jest zdrowie psychiczne pracowników i ich dobrostan. – To jest rola liderów, by zbudować taką organizację, że ludzie będą słyszani. Byśmy wyszli z tego starego świata, w którym liderzy wiedzą wszystko najlepiej – mówiła Klaudia Trepka.

Wyniki tu i teraz a długofalowa strategia

Napięcie między wynikiem kwartalnym a długofalową strategią jest znanym wyzwaniem managerów. Liderzy muszą być przygotowani na różne scenariusze. Na pytanie, co jest długofalowym celem firmy takiej jak Lidl Polska, Anna Dębicka-Rasiak odpowiedziała, że realizacja długoterminowej strategii idzie w parze z bieżącą, codzienną analizą wyników sprzedaży.

– Codziennie patrzymy na liczby i wnikliwie analizujemy, co się za nimi kryje. Nie ma sprzeczności między planowaniem długoterminowym i zastanawianiem się, jak budować biznes w przyszłości, a myśleniem o tym, jak budować biznes tu i teraz, za tydzień, za kwartał – wskazała Anna Dębicka-Rasiak.

Paneliści zwracali uwagę na perspektywę czasową, która znacznie się zmieniła w ciągu ostatnich trzech dekad polskiej gospodarki.

– W tych słusznie krytykowanych latach 90. to krótkoterminowe myślenie było faktycznie kuszącym podejściem – zauważył Jacek Gdański, którego zdaniem ten „shortterminizm” był częstą cechą polskich firm, nawet giełdowych czy Skarbu Państwa, a to mogło wprowadzać w błąd nawet interesariuszy. – Dziś rozumiemy, że im mniej tego napięcia między wynikami krótkoterminowymi a realizacją strategii, tym lepiej, im zdrowsza jest organizacja, tym lepsze ma perspektywy – podsumował Jacek Gdański.

Partner relacji: Lidl Polska