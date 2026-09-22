„Okręg Eifel nie jest obecnie w stanie udzielić żadnych informacji dotyczących okoliczności wypadku ani dalszych szczegółów incydentu” – oświadczyły władze okręgu, cytowane przez portal Stern.de.

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Pilot bezpiecznie się katapultował

Według informacji SWR (Southwest German Broadcasting), samolot był odrzutowcem wojskowym. O tym, że w okolicy unosi się czarny dym, poinformowali mieszkańcy. Burmistrz Speicher, Birthe Thomsen, powiedziała mediom, że zaobserwowała samolot szybko tracący wysokość. Wkrótce potem dym zaczął się unosić. Na miejsce wysłano straż pożarną i służby ratunkowe.

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SWR dowiedziało się, że z bazy dziś po południu wystartowały dwa samoloty, jeden z nich się rozbił. Pilot najprawdopodobniej bezpiecznie się katapultował. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nie potwierdziły tych informacji.

W bazie w Spangdahlem stacjonuje 20 myśliwców F-16

W Spangdahlem stacjonuje około 20 myśliwców F-16. Wspierają misje Sił Powietrznych USA i NATO na całym świecie. Według najnowszych danych, baza zatrudnia około 5000 żołnierzy i cywilów.

W październiku 2019 r. amerykański myśliwiec F-16 rozbił się w lesie w pobliżu bazy lotniczej w Zemmer-Rodt (powiat Trewir-Saarburg). Pilot katapultował się bezpiecznie podczas rutynowego lotu treningowego i wyszedł z niego z lekkimi obrażeniami.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych utrzymują obecność w Spangdahlem od połowy lat 50. XX wieku. Baza jest uważana za jedno z najważniejszych lotnisk dla armii USA. Kilka lat temu, w pierwszej kadencji prezydentury Donalda Trumpa, pojawiły się plany wycofania wojsk, ostatecznie jednak w 2021 r. administracja Joe Bidena się z nich wycofała.