Ukraińskie służby nie ujawniły tożsamości rosyjskiego opozycjonisty. Chodzi o mężczyznę, który od 2022 r. walczył po stronie Ukrainy – najpierw w obwodzie kijowskim, a następnie na wschodzie kraju.

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Według Ukraińskiej Prawdy, chodzi o Achmada Achmedowa. To działacz sportowy, były trener kickboxingu reprezentacji Dagestanu, prezes Federacji Profesjonalnego Kickboxingu Ukrainy K-1, a także szef Ogólnoukraińskiego Kongresu Narodów Dagestanu. W 2023 r. w Rosji wszczęto wobec niego postępowanie karne w sprawie zdrady stanu.

Kijów. Zatrzymano kobietę, która miała planować zamach na rosyjskiego opozycjonistę

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że zatrzymana planowała zastrzelić opozycjonistę w pobliżu jednego z kijowskich klubów sportowych, gdzie Achmedow pracuje jako trener kickboxingu. Funkcjonariusze SBU zatrzymali kobietę, gdy dokonywała rozpoznania terenu przed zamachem.

Zatrzymana to bezrobotna mieszkanka okupowanego przez Rosję Melitopola, zwerbowana przez rosyjskie służby – czytamy w opublikowanym we wtorek komunikacie SBU. Według tego źródła, kobieta została nakłoniona do współpracy w zamian za obietnicę umorzenia postępowania dotyczącego nielegalnego posiadania narkotyków.

SBU podała, że kobieta przeszła szkolenie w miejscowym „oddziale” rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, gdzie uczono ją zasad konspiracji, orientacji w terenie oraz strzelania z broni palnej. Po zakończeniu szkolenia kobieta trafiła przez Białoruś do Żytomierza, zaś później przybyła do stolicy Ukrainy, gdzie regularnie zmieniała miejsce pobytu.

W pokoju zatrzymanej w Kijowie znaleziono broń

Według ukraińskich służb, Rosjanie przekazali kobiecie współrzędne skrytki w parku na terenie Kijowa, z której następnie podejrzana zabrała pistolet z amunicją. SBU przeszukała pokój zatrzymanej, znaleziono w nim broń oraz telefon, za pomocą którego kobieta kontaktowała się z przedstawicielem FSB, którego tożsamość ustalono.

Zatrzymanej przedstawiono zarzut zdrady stanu, przebywa ona w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi jej dożywotnie pozbawienie wolności i konfiskata majątku.