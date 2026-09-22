– Stany Zjednoczone muszą ogłosić, że chcą rozwiązać tę kwestię na drodze dyplomatycznej, (...) a następnie uzgodnić harmonogram dalszego przebiegu procesu – powiedział urzędnik irański cytowany przez agencję Reutera.

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Iran gotów wznowić rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi

Z informacji przekazywanych przez rozmówcę agencji wynika, że delegacja Iranu na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ dysponuje pełnymi uprawnieniami do prowadzenia rozmów dyplomatycznych z USA. Szczegóły porozumienia o zakończeniu działań wojennych z Waszyngtonem Iran może omówić w Nowym Jorku za pośrednictwem mediatorów. Propozycja Teheranu miała zostać przekazana USA przez pośredników 16 września.

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– Zgromadzenie Ogólne ONZ stanowi dla Stanów Zjednoczonych wspaniałą okazję do powrotu do dyplomacji – podsumował urzędnik, który rozmawiał z agencją Reutera. Podkreślił on, że Teheran jest gotów na powrót do rozmów z USA.

Do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ udał się prezydent Iranu Masud Pezeszkian, który jednak nie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Po ataku USA i Izraela Iran zablokował wody cieśniny Ormuz

Centralne dowództwo wojskowe Iranu 19 września przekazało, że zostało poinformowane, iż Stany Zjednoczone przygotowują się do wznowienia operacji wojskowych przy wsparciu krajów regionu. Teheran ostrzegł, że doprowadzi to do odwetu Teheranu „bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń”.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Iran w początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem z 28 lutego zaminował główny tor wodny cieśniny Ormuz. Przed wojną przez wody tej cieśniny przechodziło ok. 20 proc. światowego eksportu ropy. Iran – w ramach blokady cieśniny – zaczął też atakować cywilne statki. Teheran sygnalizował, że zamierza sprawować kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormuz również po zakończeniu wojny. Przed wybuchem konfliktu wody cieśniny były uważane za międzynarodowy szlak wodny, na którym statki korzystały ze swobodnej żeglugi.

Podpisane 17 czerwca przez Donalda Trumpa w Wersalu i Masuda Pezeszkiana w Teheranie porozumienie między USA a Iranem upadło w obliczu wznowienia działań zbrojnych i nierozwiązanych sporów. Ruch w cieśninie Ormuz, którą przed wojną przepływało nawet ok. 150 statków dziennie, spadł do kilku-kilkunastu statków dziennie, co spowodowało niedobory na rynkach i gwałtowny wzrost cen tych surowców.