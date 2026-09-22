Donald Trump
Przemówienie amerykańskiego prezydenta rozpoczęło się po godz. 16 czasu polskiego. Donald Trump rozpoczął wystąpienie od chwalenia Stanów Zjednoczonych pod swoimi rządami, nawiązał też do 250. rocznicy powstania kraju, obchodzenej w tym roku. – Mogę z dumą ogłosić, że Ameryka wróciła, a nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Naszej gospodarki zazdrości nam cały świat, nasze wojsko jest najpotężniejsze – mówił. Przekonywał, że wskaźniki ubóstwa wśród Afroamerykanów i Latynosów osiągnęły historycznie niskie poziomy, a dochody gospodarstw domowych wzrosły do najwyższego poziomu w historii.
Doroczna 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ została zainaugurowana w Nowym Jorku we wtorek 8 września. Dwa tygodnie później, 22 września, rozpoczął się z kolei tzw. tydzień wysokiego szczebla, który potrwa do 28 września. Sesja odbywa się pod hasłem przewodnim „Przywracanie zaufania, stawianie czoła transformacji: ONZ służy wszystkim”.
Od 22 września przed Zgromadzeniem Ogólnym wystąpi niemal 130 przywódców państw, w tym prezydent RP Karol Nawrocki. Debatę tę zainaugurowali przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilur Rahman i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
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W swym przemówieniu Guterres ocenił, że geopolityczne podziały na świecie pogłębiają się, a nierówności rosną. Szef ONZ przestrzegał też przed zagrożeniem ze strony sztucznej inteligencji, zaznaczając, że autonomiczne systemy uzbrojenia przechodzą ze strefy science fiction do wojskowej rzeczywistości, a jednocześnie instytucje i systemy sprawowania władzy odzwierciedlają „realia i interesy minionej epoki”. – Sama siła militarna nie zapewni pokoju – przekonywał, zwracając uwagę na cyfilne ofiary konfliktów na Bliskim Wschodzie, w Sudanie i na Ukrainie.
Sekretarz generalny ONZ António Guterres podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Pierwszego dnia wystąpić mają jeszcze m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i premier Japonii Sanae Takaichi..
Polskiej delegacji w Nowym Jorku przewodzi prezydent Karol Nawrocki, który ma wystąpić podczas debaty generalnej 23 września, o godzinie 15.00 czasu lokalnego (21.00 czasu polskiego). W skład polskiej delegacji wchodzi też wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.
Prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas rozpoczęcia debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku
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