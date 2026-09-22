Przemówienie amerykańskiego prezydenta rozpoczęło się po godz. 16 czasu polskiego. Donald Trump rozpoczął wystąpienie od chwalenia Stanów Zjednoczonych pod swoimi rządami, nawiązał też do 250. rocznicy powstania kraju, obchodzenej w tym roku. – Mogę z dumą ogłosić, że Ameryka wróciła, a nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Naszej gospodarki zazdrości nam cały świat, nasze wojsko jest najpotężniejsze – mówił. Przekonywał, że wskaźniki ubóstwa wśród Afroamerykanów i Latynosów osiągnęły historycznie niskie poziomy, a dochody gospodarstw domowych wzrosły do ​​najwyższego poziomu w historii.

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W Nowym Jorku trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rozpoczął się tydzień wysokiego szczebla

Doroczna 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ została zainaugurowana w Nowym Jorku we wtorek 8 września. Dwa tygodnie później, 22 września, rozpoczął się z kolei tzw. tydzień wysokiego szczebla, który potrwa do 28 września. Sesja odbywa się pod hasłem przewodnim „Przywracanie zaufania, stawianie czoła transformacji: ONZ służy wszystkim”.

Od 22 września przed Zgromadzeniem Ogólnym wystąpi niemal 130 przywódców państw, w tym prezydent RP Karol Nawrocki. Debatę tę zainaugurowali przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilur Rahman i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

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W swym przemówieniu Guterres ocenił, że geopolityczne podziały na świecie pogłębiają się, a nierówności rosną. Szef ONZ przestrzegał też przed zagrożeniem ze strony sztucznej inteligencji, zaznaczając, że autonomiczne systemy uzbrojenia przechodzą ze strefy science fiction do wojskowej rzeczywistości, a jednocześnie instytucje i systemy sprawowania władzy odzwierciedlają „realia i interesy minionej epoki”. – Sama siła militarna nie zapewni pokoju – przekonywał, zwracając uwagę na cyfilne ofiary konfliktów na Bliskim Wschodzie, w Sudanie i na Ukrainie.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Foto: REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Pierwszego dnia wystąpić mają jeszcze m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i premier Japonii Sanae Takaichi..

Polskiej delegacji w Nowym Jorku przewodzi prezydent Karol Nawrocki, który ma wystąpić podczas debaty generalnej 23 września, o godzinie 15.00 czasu lokalnego (21.00 czasu polskiego). W skład polskiej delegacji wchodzi też wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas rozpoczęcia debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Foto: PAP/Radek Pietruszka

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