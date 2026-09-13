Samolot, którym podróżował kongresmen Tom Tiffany, stracił moc w silniku podczas podejścia do lądowania na lotnisku Wausau Downtown w środkowej części stanu Wisconsin. Polityk wracał z uroczystości upamiętniającej Abrahama Lincolna. W wyniku utraty zasilania pilot został zmuszony do awaryjnego lądowania na jeziorze Wausau.

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Awaryjne lądowanie na jeziorze z udziałem amerykańskiego polityka

Tom Tiffany poinformował na platformie X, że tuż po przyziemieniu na wodzie załoga wezwała służby ratunkowe. Gdy kadłub zaczął się zanurzać, Tiffany wraz z pilotem opuścili pokład i dopłynęli do płycizny, gdzie oczekiwali na przybycie służb.

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Przebieg zdarzenia polityk szczegółowo opisał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Wracając dziś wieczorem do domu (...), samolot, którym podróżowałem stracił moc podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku Wausau Downtown. Pilot wykonał awaryjne lądowanie na wodach jeziora Wausau” – przekazał Tiffany.

Sytuacja stała się groźna, ponieważ uszkodzona maszyna zaczęła tonąć. „Po wylądowaniu zadzwoniliśmy pod numer 911. Gdy samolot zaczął tonąć, opuściliśmy maszynę i dopłynęliśmy do płycizny, gdzie czekaliśmy, aż ratownicy dopłyną do nas łodzią” – relacjonował kongresmen. „Chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność pilotowi, Straży Pożarnej w Wausau oraz wszystkim służbom ratunkowym, które tak szybko przybyły nam z pomocą. Bezpiecznie zabrali nas z wody i przetransportowali do szpitala (...), gdzie otoczono nas doskonałą opieką. Na szczęście zarówno pilot, jak i ja odnieśliśmy tylko lekkie obrażenia” – napisał.

„Czuwał dziś nad nami Bóg i jestem niezwykle wdzięczny, że mogę być w szpitalu z moją żoną Chris u boku. Taka sytuacja przypomina, jak cenne jest życie” – dodał.

Kim jest Tom Tiffany? Wypadek polityka a kampania w Wisconsin

Tom Tiffany reprezentuje 7. okręg kongresowy Wisconsin i należy do frakcji House Freedom Caucus. W sierpniu zdobył nominację Partii Republikańskiej w nadchodzących wyborach na gubernatora stanu, zyskując poparcie Donalda Trumpa.

Wypadek z udziałem polityka wywołał natychmiastowe reakcje w środowisku politycznym. Jak wskazuje Reuters, kontrkandydat Tiffany'ego w wyborach zaplanowanych na 3 listopada, demokrata David Crowley (szef władz hrabstwa Milwaukee), opublikował wpis na platformie X, w którym wyraził ulgę: „Jestem wdzięczny Bogu, że kongresmen Tiffany ani nikt inny nie ucierpiał w tym przerażającym zdarzeniu, które mogło zakończyć się tragedią, gdyby nie bohaterstwo pilota”.