Przedstawiciel Izby Reprezentantów USA Tom Tiffany
Samolot, którym podróżował kongresmen Tom Tiffany, stracił moc w silniku podczas podejścia do lądowania na lotnisku Wausau Downtown w środkowej części stanu Wisconsin. Polityk wracał z uroczystości upamiętniającej Abrahama Lincolna. W wyniku utraty zasilania pilot został zmuszony do awaryjnego lądowania na jeziorze Wausau.
Tom Tiffany poinformował na platformie X, że tuż po przyziemieniu na wodzie załoga wezwała służby ratunkowe. Gdy kadłub zaczął się zanurzać, Tiffany wraz z pilotem opuścili pokład i dopłynęli do płycizny, gdzie oczekiwali na przybycie służb.
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Przebieg zdarzenia polityk szczegółowo opisał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. „Wracając dziś wieczorem do domu (...), samolot, którym podróżowałem stracił moc podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku Wausau Downtown. Pilot wykonał awaryjne lądowanie na wodach jeziora Wausau” – przekazał Tiffany.
Sytuacja stała się groźna, ponieważ uszkodzona maszyna zaczęła tonąć. „Po wylądowaniu zadzwoniliśmy pod numer 911. Gdy samolot zaczął tonąć, opuściliśmy maszynę i dopłynęliśmy do płycizny, gdzie czekaliśmy, aż ratownicy dopłyną do nas łodzią” – relacjonował kongresmen. „Chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność pilotowi, Straży Pożarnej w Wausau oraz wszystkim służbom ratunkowym, które tak szybko przybyły nam z pomocą. Bezpiecznie zabrali nas z wody i przetransportowali do szpitala (...), gdzie otoczono nas doskonałą opieką. Na szczęście zarówno pilot, jak i ja odnieśliśmy tylko lekkie obrażenia” – napisał.
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„Czuwał dziś nad nami Bóg i jestem niezwykle wdzięczny, że mogę być w szpitalu z moją żoną Chris u boku. Taka sytuacja przypomina, jak cenne jest życie” – dodał.
Tom Tiffany reprezentuje 7. okręg kongresowy Wisconsin i należy do frakcji House Freedom Caucus. W sierpniu zdobył nominację Partii Republikańskiej w nadchodzących wyborach na gubernatora stanu, zyskując poparcie Donalda Trumpa.
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Wypadek z udziałem polityka wywołał natychmiastowe reakcje w środowisku politycznym. Jak wskazuje Reuters, kontrkandydat Tiffany'ego w wyborach zaplanowanych na 3 listopada, demokrata David Crowley (szef władz hrabstwa Milwaukee), opublikował wpis na platformie X, w którym wyraził ulgę: „Jestem wdzięczny Bogu, że kongresmen Tiffany ani nikt inny nie ucierpiał w tym przerażającym zdarzeniu, które mogło zakończyć się tragedią, gdyby nie bohaterstwo pilota”.
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