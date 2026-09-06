Jak wynika z nagrań opublikowanych w serwisach społecznościowych, samolot należący do firmy Amazon wypadł z pasa startowego na międzynarodowym lotnisku w Miami. Na nagraniach widać gęsty dym. Maszyna najprawdopodobniej staranowała ogrodzenie oddzielające pas startowy od jezdni.

Reklama Reklama

Samolot „przejechał pas startowy po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w Miami około godziny 14:00 czasu lokalnego” – poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w oświadczeniu dla CNN.

„Samolot transportowy Boeing 767-300 wystartował z międzynarodowego lotniska im. Luisa Muñoza Marína w San Juan w Portoryko”– dodała FAA.

Na międzynarodowym lotnisku w Miami z powodu wypadku wstrzymano loty. Na razie nie ma informacji o stanie załogi samolotu.