Od dwóch tygodni transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej teoretycznie powinna być możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W następstwie orzeczeń TSUE i NSA rząd dokonał zmiany w systemie rejestracji stanu cywilnego i określił nowe wzory dokumentów tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Wzory zostały tak zmodyfikowane, aby odpis aktu małżeństwa zawartego poza granicami RP miał widoczną informację o tym. W praktyce część samorządów w Polsce sprzeciwia się tym zmianom i nie sporządza transkrypcji.

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Małżeństwa mężczyzn częściej starają się o transkrypcję

W rejestrze stanu cywilnego prowadzonym przez ministra cyfryzacji zbierane są dane dotyczące liczby zarejestrowanych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. RMF FM ustaliło, że według stanu na 31 sierpnia, godz. 7:45, w rejestrze stanu cywilnego znajdowało się łącznie 228 transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, w tym: 88 aktów dotyczących małżeństw kobiet i 140 aktów dotyczących małżeństw mężczyzn.

W liczbie 228 mieszczą się transkrypcje zarejestrowane przez pierwszy tydzień obowiązywania nowych przepisów tj. od 23 sierpnia do 31 sierpnia. Od godz. 00:00 w niedzielę 23 sierpnia do godz. 7:45 w poniedziałek 31 sierpnia transkrybowano 98 aktów małżeństwa osób tej samej płci, w tym 36 aktów dotyczących małżeństw kobiet i 62 aktów dotyczących małżeństw mężczyzn.

Rejestr nie gromadzi natomiast informacji o liczbie złożonych wniosków o transkrypcję. Takimi danymi dysponują wyłącznie pojedyncze urzędy stanu cywilnego.