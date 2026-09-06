„Oh Crab!” czyli kalkulacje pierzchającego kraba

Początek września zwiastuje to, co nieuchronne. Słońce świeci jakby odrobinę niżej, a z głowy coraz trudniej wygnać myśl o powrocie do codziennych obowiązków. Zanim jednak na dobre schowamy klapki do szafy i zanurzymy się w powakacyjnej rutynie, warto zatrzymać ten letni klimat na dłużej – choćby przy planszy. Idealnym łącznikiem między szumem fal a chłodniejszymi wieczorami okazuje się „Oh Crab!”. Ta lekka, pełna słońca i zwariowanej rywalizacji gra wyścigowa zabiera nas prosto na piaszczystą plażę, przypominając, że lato to nie tyle pora roku, ile stan umysłu. Czas sprawdzić, czy ten zbrojny najazd krabów na nasz stół jest w stanie osłodzić nostalgiczny koniec urlopu.