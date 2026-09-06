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„Oh Crab!” czyli kalkulacje pierzchającego kraba

W grze o ucieczce spod noża szefowej kuchni jest dużo negatywnej interakcji. Kto lubi podstawiać nogę rywalom, będzie się dobrze bawił.

Publikacja: 06.09.2026 18:14

„Oh Crab!” czyli kalkulacje pierzchającego kraba

Foto: MATERIAŁY PRASOWE

Daria Chibner

Początek września zwiastuje to, co nieuchronne. Słońce świeci jakby odrobinę niżej, a z głowy coraz trudniej wygnać myśl o powrocie do codziennych obowiązków. Zanim jednak na dobre schowamy klapki do szafy i zanurzymy się w powakacyjnej rutynie, warto zatrzymać ten letni klimat na dłużej – choćby przy planszy. Idealnym łącznikiem między szumem fal a chłodniejszymi wieczorami okazuje się „Oh Crab!”. Ta lekka, pełna słońca i zwariowanej rywalizacji gra wyścigowa zabiera nas prosto na piaszczystą plażę, przypominając, że lato to nie tyle pora roku, ile stan umysłu. Czas sprawdzić, czy ten zbrojny najazd krabów na nasz stół jest w stanie osłodzić nostalgiczny koniec urlopu.

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