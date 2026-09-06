Odyseja” nie schodzi z ekranów, zarabia kolejne miliony dla producentów oraz dokłada kolejne liście do laurowego wieńca Christophera Nolana. O fenomenie filmu także na tych łamach napisano już sporo. Kilkanaście dni temu również w podcaście „Rzeczpospolitej” Daria Chibner rozmawiała z Łukaszem Adamskim m.in. o recepcji tego obrazu przez mainstreamowych konserwatystów w Stanach Zjednoczonych. W tym tekście chciałbym się jednak skupić na innych stronach publicznego dyskursu, a konkretnie na internetowej kontrkulturze sieciowej: po pierwsze, memiarzach, ale także poważniejszych komentatorach i recenzentach, którzy mieli pecha wypowiadać się w mniej poważnych mediach.