Ich związek wisi na włosku. Wprawdzie łatwiej byłoby się rozwieść, ale wtedy przepadłaby im kasa z polisy ubezpieczeniowej. Dan (Jason Segel), niegdyś obiecujący reżyser, a teraz realizator marnych reklamówek, wpada na pomysł, by żonę Lisę (Samara Weaving) zabić. Ona, niespełniona aktorka teatralna, świadoma tego, co się święci, zamierza pozbyć się męża jako pierwsza.

Sęk w tym, że w leśnej chatce, do której udają się na morderczy weekend, ktoś już jest. To dwóch zbiegłych skazańców, a mianowicie Pete (Timothy Olyphant) i Todd (Keith Jardine), oraz Allegra (Juliette Lewis), strażniczka, która pomogła im nawiać z więzienia. W tej sytuacji Dan i Lisa łączą siły, by odeprzeć atak napastników, którzy – jak wnet się okazuje – nie cofną się przed niczym, by ich wykończyć.