W trakcie poszukiwań Witolda Płóciennika w województwie lubuskim odnaleziono ciało mężczyzny. Prokuratura potwierdziła, że były to zwłoki poszukiwanego operatora.

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– Znaleźliśmy ciało mężczyzny, na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora – przekazała RMF FM sierżant Martyna Litka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie.

– Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w trakcie poszukiwań w województwie lubuskim – potwierdziła w rozmowie ze stacją Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Operator zaginął 29 sierpnia w Lubniewicach

Witold Płóciennik zaginął 29 sierpnia. Ostatni raz widziano go w Lubniewicach, gdzie przyjechał, by odpocząć i zrelaksować się nad wodą.

Wcześniej Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie prowadziła poszukiwania operatora i apelowała o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Płóciennik był ostatnio widziany w okolicach jeziora Lubniewsko.

Witold Płóciennik – ceniony operator filmowy

Witold Płóciennik był doświadczonym polskim operatorem filmowym, absolwentem łódzkiej szkoły filmowej i członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych.

W 2019 roku został nagrodzony za zdjęcia do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rok później zdobył Nagrodę Główną w Konkursie Filmów Polskich na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w Toruniu za zdjęcia do filmu „Zieja”.

Był autorem zdjęć m.in. do filmów „Wymyk”, „Carte Blanche”, „Za niebieskimi drzwiami”, a także „Jak pies z kotem”, „Mistrz”, „Prosta historia o morderstwie” i „Święto ognia”.

Pracował przy popularnych polskich serialach

Widzowie znali jego pracę również z produkcji telewizyjnych i streamingowych. Płóciennik pracował przy serialach „Stulecie Winnych”, „Kruk”, „Klangor”, „Idź przodem, bracie” oraz netflixowym „Ołowiane dzieci”.

W swojej karierze współpracował m.in. z reżyserami Maciejem Pieprzycą, Januszem Kondratiukiem, Maciejem Barczewskim, Kingą Dębską, Jackiem Lusińskim i Arkadiuszem Jakubikiem.

W 2002 roku otrzymał nagrodę za zdjęcia do teledysków „Cisza, ja i czas” zespołu Hey oraz „Niekochana” O.N.A.