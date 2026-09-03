Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Dodał, że przedstawiciele Trumpa mają odbyć rozmowy w Moskwie i w Kijowie i znane są już wstępne terminy tych spotkań.

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Zełenski: przedstawiciele Trumpa przyjadą do Kijowa

- Właśnie odbyłem naradę z zespołem zajmującym się negocjacjami z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych. W praktyce pozostajemy z nimi w stałym kontakcie i obecnie przygotowujemy się do spotkań. Mamy wstępne terminy. Liczymy na to, że zobaczymy przedstawicieli prezydenta Stanów Zjednoczonych tutaj, w Kijowie. Otrzymaliśmy od nich potwierdzenie: będą mieć spotkanie w Moskwie oraz w Kijowie. Liczymy na spotkanie w najbliższych dniach – powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu.

Kijów chce aktywnej roli Stanów Zjednoczonych

Prezydent zaznaczył, że ważne jest, aby Stany Zjednoczone nadal odgrywały aktywną rolę. - Jesteśmy gotowi na spotkania (...) zarówno pod względem merytorycznym, jak i na odpowiednim szczeblu - zapewnił Zełenski.

Szef państwa poinformował, że w czwartek wojska rosyjskie zaatakowali dronem fabrykę Coca-Coli.

– Najwyraźniej Coca-Cola jest dla nich (Rosjan - PAP) takim wrogiem, że palą ją swoimi Shahedami. To jasny sygnał Rosji skierowany do Ameryki – Rosjanie nie mogą nie wiedzieć, że jest to amerykańskie przedsiębiorstwo. W odpowiedzi na tę rosyjską taktykę przeprowadzimy nasze operacje asymetryczne - zapowiedział Zełenski.

Witkoff i Kushner rozmawiali z Zełenskim

W poniedziałek prezydent Ukrainy przeprowadził rozmowę telefoniczną z wysłannikami prezydenta Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, podczas której omówił potencjalną datę ich wizyty w Kijowie, sytuację na froncie oraz rosyjskie ataki na Ukrainę.

28 sierpnia Zełenski powiadomił, że administracja USA przekazała stronie ukraińskiej informacje na temat spotkań, które odbyły się niedawno w Moskwie. Wizytę w stolicy Rosji złożył 25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe.

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Szef CIA rozmawiał w Moskwie o zakończeniu wojny

Według dziennika „New York Times” spotkania szefa CIA z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały na celu skłonienie Kremla do zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do podpisania porozumienia z Ukrainą zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulegnie pogorszeniu.

Jak podkreślił „NYT”, w ocenie strony ukraińskiej Ratcliffe jest potencjalnie bardziej neutralnym mediatorem niż Witkoff i Kushner, negocjujący dotychczas zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Mają być oni uznawani przez władze w Kijowie za osoby „zbyt bliskie” Rosjanom.

„NYT” przedstawił wizytę Ratcliffe'a jako element starań administracji Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.