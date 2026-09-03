W środę Departament Obrony USA opublikował na swojej stronie dokument zatytułowany „Clinical Guidance for Health and Human Performance Optimization”. Dzień później zarówno memorandum, jak i towarzyszące mu oświadczenie rzecznika Pentagonu Seana Parnella zostały usunięte.

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„Dokument opublikowany 2 września 2026 roku został tymczasowo wycofany, aby umożliwić jego aktualizację” – powiedział przedstawiciel amerykańskich władz. Dodał, że w mocy pozostają tymczasowe wytyczne.

Obowiązkowe badania testosteronu dla żołnierzy po 30. roku życia

Szczegółowe wytyczne przewidywały odrębne procedury wykrywania niedoboru testosteronu u mężczyzn i kobiet. Badania miały być elementem corocznych ocen stanu zdrowia członków sił zbrojnych.

Zgodnie z dokumentem mężczyźni w wieku 30 lat i starsi mieli wypełniać kwestionariusz, którego wyniki mogły prowadzić do wykonania badania krwi określającego poziom testosteronu. W przypadku stwierdzenia niedoboru możliwe było rozpoczęcie terapii hormonalnej testosteronem.

Pentagon chciał poprawić gotowość bojową

Wytyczne miały wejść w życie natychmiast. Pentagon argumentował, że ich celem jest zwiększenie gotowości sił zbrojnych poprzez wykrywanie i leczenie problemów hormonalnych oraz związanych z dostępnością energii w organizmie.

W przypadku kobiet również przewidziano badanie za pomocą kwestionariusza, po którym – w zależności od wyników – możliwe było rozpoczęcie leczenia zaburzeń związanych z gospodarką hormonalną.

Testosteron miał być stosowany u kobiet wyłącznie w przypadku diagnoz, dla których istnieją dowody na skuteczność takiego leczenia. Jako przykład wskazano hipoaktywne zaburzenie pożądania seksualnego (Hypoactive Sexual Desire Disorder), charakteryzujące się uciążliwie niskim zainteresowaniem seksualnym.

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Naukowcy pytali o podstawy decyzji Pentagonu

Minister obrony USA Pete Hegseth, który opowiadał się za stosowaniem testosteronu, ogłosił w lipcu wprowadzenie obowiązkowych badań. Decyzja ta wywołała wśród ekspertów pytania o jej podstawy naukowe.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) planuje w połowie września spotkanie ekspertów poświęcone medycznemu zastosowaniu testosteronu.

Dokument zniknął ze stron Pentagonu

Po wycofaniu wytycznych pod adresami internetowymi prowadzącymi do memorandum i oświadczenia rzecznika Pentagonu pojawił się komunikat „Page Not Found”. Dokument został usunięty zarówno ze strony Pentagonu, jak i Agencji Zdrowia Obrony (Defense Health Agency).

Lekarze wcześniej wyrażali obawy, że szeroko zakrojone badania poziomu testosteronu mogą prowadzić do niepotrzebnego lub potencjalnie szkodliwego leczenia. Wskazywali również, że brakuje dowodów potwierdzających, iż powszechne badania przesiewowe w kierunku niedoboru testosteronu u personelu wojskowego poprawiłyby gotowość bojową USA.