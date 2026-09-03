To konsekwencje zmian w statucie Partii Pracujących Korei, które zostały przyjęte na jej 9. Kongresie w lutym – wynika z analizy południowokoreańskiego Instytutu. Zmiany te – jak czytamy w analizie – tworzą fundament pod bardziej scentralizowaną kontrolą nad partią, a co za tym idzie nad państwem, przywódcy kraju, Kim Dzong Una.

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Kim Dzong Un będzie mógł jednoosobowo zarządzać partią

Na mocy zmian sekretarz generalny partii (funkcję tę sprawuje Kim), uzyskuje prawo do zwoływania i przewodniczenia Biuru Politycznemu i Komitetowi Stałemu Biura Politycznego. Może też powoływać i odwoływać osoby na kluczowe stanowiska w partii, przyjmować do partii i wydalać z niej, a także rozwiązywać organizacje i wydziały partyjne.

Zmiany te oznaczają, że Kim może sprawować bardziej bezpośrednią i jednoosobową kontrolę nad partią, bez konieczności zwracania się do organów partii podejmujących decyzje kolektywnie.

Inne zmiany, przyjęte w lutym, dotyczą praktyki funkcjonowania partii. Przewidują one m.in. zacieśnienie nadzoru Partii Pracujących Korei nad władzami kraju oraz nad sprawami wojskowymi.

Na mocy zmian Komitet Centralny Partii Pracujących Korei musi spotykać się co najmniej raz na sześć miesięcy. Zmiany pozwalają też Biuru Politycznemu, jeśli to uzyska zgodę od Komitetu Centralnego, na podejmowanie kluczowych decyzji w czasie wojny, co ma na celu uniknięcie opóźnień w procesie decyzyjnym, dzięki temu że węższe grono będzie mogło działać bez konieczności zwoływania całego Komitetu Centralnego.

Ze statutu Partii Pracujących Korei Północnej znikają odniesienia do ojca i dziadka Kim Dzong Una

Jednocześnie w ramach zmian w statucie partii usunięto z niego wszelkie odniesienia do osiągnięć założyciela Korei Północnej Kim Ir Sena, dziadka obecnego przywódcy, a także Kim Dzong Ila, ojca Kim Dzong Una. Zamiast tego pojawiły się w nim odniesienia do centralnej roli Kim Dzong Una.

Zmiany w statucie potwierdziły też porzucenie przez Koreę Północną odejście od polityki zmierzającej do zjednoczenia z Koreą Południową. Obecnie Korea Północna uważa południowego sąsiada za „wrogie państwo”.

W ramach zmian w statucie podniesiono też minimalny wiek członka partii z 18 do 20 lat. Poszerzono także katalog środków dyscyplinarnych, które mogą być stosowane wobec członków partii.

Instytut z Korei Południowej opisał zmiany w statucie jako element „ery 2.0 Kim Dzong Una”, czyli konsolidowania władzy w Korei Północnej w rękach Kim Dzong Una.