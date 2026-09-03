W chwili, gdy Ameryka coraz bardziej grzęźnie w wojnie z Iranem, a konflikt w Ukrainie nasila się, amerykański Departament Obrony nie ma dwóch kluczowych cywilnych zwierzchników Sił Zbrojnych. W kwietniu szef Pentagonu Pete Hegseth zwolnił sekretarza marynarki wojennej Johna Phelana. Jego obowiązki pełni generał Hung Cao, ale ta nominacja nie została potwierdzona przez Senat.

Teraz do podobnej sytuacji dochodzi z odpowiednikiem Phelana w siłach lądowych, Danielem Driscollem. Po złożeniu przez niego dymisji na ręce prezydenta Trumpa, Hegseth mianował na jego miejsce generała Christophera LaNeve. Nie ma jednak szans, aby znalazła się większość na rzecz takiego wyboru w Senacie.