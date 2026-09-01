Informacje o dymisji Driscolla, jednego z najważniejszych urzędników Pentagonu, potwierdziła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Anna Kelly, którą cytuje „Wall Street Journal” („WSJ”). Jednocześnie Kelly pochwaliła odchodzącego podsekretarza obrony za jego osiągnięcia.

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Prywatnie Driscoll jest przyjacielem wiceprezydenta Vance’a, z którym zna się od czasów studiów na Uniwersytecie Yale.

Dan Driscoll brał udział w negocjacjach z Ukrainą w sprawie zakończenia wojny. Uznawano go za wschodzącą gwiazdę administracji

Według dziennika, Driscoll ma odejść z resortu w najbliższych dniach. Decyzja zapadła po wielu miesiącach doniesień o osobistym konflikcie Driscolla z szefem Pentagonu.

Odchodzący sekretarz był orędownikiem gruntownych reform sił lądowych, m.in. współpracy z biznesem i inicjatywy zakupu dziesiątek tysięcy tanich dronów. Uznawano go za wschodzącą gwiazdę w administracji, a prezydent Donald Trump powierzał mu m.in. rolę w negocjacjach z Ukrainą na temat zakończenia wojny.

Podsekretarz obrony USA odchodzi po tym, jak odwołany został dowódca amerykańskich wojsk lądowych

Jedną z przyczyn konfliktu miało być nieoczekiwane zwolnienie przez Hegsetha dowódcy wojsk lądowych USA gen. Randy’ego George’a, z którym Driscoll miał dobre relacje.

„WSJ” podkreślił, że obecnie siły lądowe USA nie mają ani cywilnego, ani wojskowego zwierzchnika zatwierdzonego przez Senat USA. Pełniącym obowiązki dowódcy wojsk lądowych jest gen. Christopher LaNeve, który nie cieszy się poparciem wyższej izby Kongresu.

To kolejna dymisja w kręgu Departamentu Obrony, do której dochodzi w czasie trwającej wojny z Iranem. Oprócz gen. George'a w kwietniu ze stanowiska odwołany został cywilny zwierzchnik Marynarki Wojennej USA, sekretarz John Phelan. Portal Axios podawał, że w jego przypadku również przyczyną dymisji był konflikt między sekretarzem Marynarki Wojennej a sekretarzem obrony Petem Hegsethem.