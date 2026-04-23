Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 22 na 23 kwietnia:

Reklama Reklama

Dymisja w Pentagonie. Sekretarz Marynarki Wojennej odwołany w trybie natychmiastowym

Cywilny zwierzchnik Marynarki Wojennej USA, sekretarz John Phelan, został odwołany ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Informację o odejściu Phelana ze stanowiska potwierdził Pentagon. Portal Axios podaje, że przyczyną dymisji jest konflikt między Phelanem a sekretarzem obrony Petem Hegsethem.

Do dymisji dochodzi w czasie, gdy marynarka wojenna USA jest zaangażowana w działania przeciw Iranowi – od 13 kwietnia okręty USA prowadzą blokadę cieśniny Ormuz, która jest de facto blokadą irańskich portów (USA uniemożliwiają statkom wpływanie i wypływanie z tych portów, dotychczas w ramach blokady Amerykanie mieli to uniemożliwić 31 statkom).

– Phelan nie rozumiał, kto tu rządzi. Jego zadaniem było realizowanie otrzymanych poleceń, a nie wykonywanie poleceń, które, według niego, powinien otrzymać – mówi jedna z osób znających kulisy konfliktu sekretarza Marynarki Wojennej z Petem Hegsethem. To samo źródło twierdzi, że Phelan i Hegseth „nie dogadywali się”

P.o. sekretarza Marynarki Wojennej zostanie obecnie dotychczasowy podsekretarz Marynarki Wojennej Hung Cao.

Co ciekawe, Phelan miał mieć bardzo dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To mogło zresztą przyczynić się do jego dymisji, ponieważ – jak pisze Axios – Hegseth miał poczucie, że jego podwładny omija procedurę i strukturę dowodzenia komunikując się bezpośrednio z prezydentem (Axios zwraca uwagę, że należący do Trumpa ośrodek Mar-a-Lago znajduje się w pobliżu rezydencji Phelana).

To kolejna dymisja w kręgu Departamentu Obrony, do której dochodzi w czasie trwającej wojny z Iranem. Na początku kwietnia ze stanowiska odwołany został gen. Randy George, Szef Sztabu Wojsk Lądowych USA.

Axios zwraca uwagę, że jeszcze 21 kwietnia Phelan spotkał się z dziennikarzami, by rozmawiać z nimi o przyszłości Marynarki Wojennej i budowie „Złotej floty”, w skład której wchodzić mają m.in. zapowiadane przez prezydenta USA „pancerniki Trump”.

Okręty USA polują na irańskie supertankowce z dala od cieśniny Ormuz

Tymczasem agencja Reutera podaje, że okręty Marynarki Wojennej USA, która właśnie straciła zwierzchnika, zatrzymują irańskie tankowce i supertankowce na azjatyckich wodach. Źródła agencji Reutera mówią o co najmniej trzech takich zatrzymaniach, do których doszło w rejonie Indii, Malezji i Sri Lanki.

Amerykanie mieli przechwycić m.in. supertankowce Deep Sea i Dorena. Ten ostatni przewoził 2 mln baryłek ropy i jeszcze trzy dni temu znajdował się u wybrzeży południowych Indii. Jedno ze źródeł agencji Reutera twierdzi, że zatrzymywanie irańskich okrętów z dala od cieśniny Ormuz blokowanej przez USA ma na celu uniknięcie ryzyka wpłynięcia przez amerykański okręt na minę w rejonie samej cieśniny.

Oficjalnie Amerykanie informowali o jednym przypadku zatrzymania statku w rejonie Oceanu Indyjskiego. 21 kwietnia Departament Obrony opublikował informację, że żołnierze USA weszli na pokład tankowca Tifani, który miał brać udział w transporcie irańskiej ropy (ten tankowiec nie pływał jednak pod irańską banderą).

Nocny atak Rosji na Dniepr, są ranni

Dwie dziewczynki w wieku 9 i 14 lat ucierpiały w nocnym ataku powietrznym Rosji na Dniepr – podał gubernator obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Ganża.

Łącznie w ataku, w wyniku którego na terenie miasta doszło do pożarów i uszkodzone zostały budynki mieszkalne, rannych zostało siedem osób. W płomieniach miało stanąć kilka mieszkań w wielopiętrowym budynku mieszkalnym.

Oprócz dwóch dziewczynek ranne w ataku zostały też m.in. dwie kobiety w wieku 62 i 68 lat oraz 35-letni mężczyzna. Stan żadnej z rannych osób nie zagraża jednak jej życiu.