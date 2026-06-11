Papież najpierw odprawił mszę w budowanej od 144 lat świątyni. Dzień uroczystości nie był przypadkowy. Wieża poświęcona została dokładnie w setną rocznicę śmierci architekta Sagrada Familia w Barcelonie – Antonio Gaudiego.

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Papież Leon XIV poświęcił wieżę Sagrada Familia w Barcelonie

W uroczystości wzięło udział ok. 120 tys. osób, a wśród nich król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja, a także premier Hiszpanii Pedro Sánchez.

Papież Leon XIV poświęcił Wieżę Jezusa Chrystusa o wysokości 172,5 m, zwieńczoną 17-metrowym przeszklonym krzyżem. To najwyższa z 18 wież bazyliki. Następnie odbyło się specjalne przedstawienie z wykorzystaniem światła i dźwięku, a po nim pokaz fajerwerków.

Niezwykłą inscenizację obserwowały tłumy zgromadzone wokół bazyliki i na prowadzących do niej ulicach. Ludzie nie kryli zachwytu. Uroczystość uznana została za jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych i kulturalnych ostatnich lat w Barcelonie.

Poświęcenie Wieży Jezusa Chrystusa to przełomowy moment w długiej historii bazyliki i symboliczne zwieńczenie projektu Antoniego Gaudiego. Od tego momentu Sagrada Familia jest oficjalnie uznawana za najwyższy kościół świata. Do tej pory przez wiele lat tytuł ten należał do niemieckiej katedry w Ulm mierzącej 161,53 m.

Sagrada Familia: Świątynia budowana od 144 lat

Sagrada Familia jest symbolem Barcelony i od lat przyciąga tłumy turystów. Jej budowa rozpoczęła się w 1882 r. Jej architekt Antoni Gaudi w swoim projekcie inspirował się naturą i światłem. Budowie poświęcił cztery dekady swojego życia. W czasie prac cały czas dostosowywał i zmieniał pierwotne założenia projektu.

W 2005 r. Fasada Narodzenia oraz krypta bazyliki zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z kolei w 2010 r. papież Benedykt XVI konsekrował świątynię, podnosząc ją do godności bazyliki mniejszej.

Sagrada Familia cały czas nie została w pełni ukończona. Prace wykończeniowe w jej wnętrzu potrwać mają przynajmniej do 2028 r.