Jak przekazał 24 lipca po północy minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska, decyzja wynika z pilnej potrzeby przejęcia walki z żywiołem szalejącym w środkowej części kraju przez służby podległe rządowi.

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Pożary szaleją w środkowej Hiszpanii. Ewakuowano ponad 10 tysięcy osób

W wydanym przez resort w nocy oświadczeniu sprecyzowano, że na terenach, na których obowiązuje stan wyjątkowy, dowództwo operacyjne przejął szef wojskowej jednostki ratunkowej (UME).

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Wielki pożar we Francji. Ewakuowano 12 tys. osób Około 12 tys. osób zostało ewakuowanych 22 na 23 lipca z powodu pożaru lasów w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem, któ...

Największe pożary lasów szaleją w miejscowościach Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias oraz w Burgohondo.

Z szacunków hiszpańskiego MSW wynika, że od 23 lipca w związku z pożarami ewakuowano na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu ponad 10 tys. osób. Z kolei prawie 8 tys. mieszkańców wsi w prowincji Avila, do których zbliżył się żywioł, otrzymało od lokalnych służb zakaz opuszczania domostw.

W 2026 roku w Hiszpanii spłonęło blisko 125 tys. hektarów lasów

Hiszpańscy strażacy walczą obecnie z kilkudziesięcioma dużymi pożarami kompleksów leśnych w różnych regionach kraju. Walkę z żywiołem utrudnia duże wysuszenie terenu oraz wysokie temperatury powietrza.

Zgodnie ze statystykami Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w tym roku w Hiszpanii spłonęło już blisko 125 tys. hektarów drzewostanów.