W środkowej Hiszpanii szaleją pożary
Jak przekazał 24 lipca po północy minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska, decyzja wynika z pilnej potrzeby przejęcia walki z żywiołem szalejącym w środkowej części kraju przez służby podległe rządowi.
W wydanym przez resort w nocy oświadczeniu sprecyzowano, że na terenach, na których obowiązuje stan wyjątkowy, dowództwo operacyjne przejął szef wojskowej jednostki ratunkowej (UME).
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Największe pożary lasów szaleją w miejscowościach Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias oraz w Burgohondo.
Z szacunków hiszpańskiego MSW wynika, że od 23 lipca w związku z pożarami ewakuowano na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu ponad 10 tys. osób. Z kolei prawie 8 tys. mieszkańców wsi w prowincji Avila, do których zbliżył się żywioł, otrzymało od lokalnych służb zakaz opuszczania domostw.
Hiszpańscy strażacy walczą obecnie z kilkudziesięcioma dużymi pożarami kompleksów leśnych w różnych regionach kraju. Walkę z żywiołem utrudnia duże wysuszenie terenu oraz wysokie temperatury powietrza.
Zgodnie ze statystykami Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w tym roku w Hiszpanii spłonęło już blisko 125 tys. hektarów drzewostanów.
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