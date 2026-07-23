Pożary trawią Francję
Ewakuowane prewencyjnie osoby to mieszkańcy i turyści z domów i kempingów nad akwenem Arcachon w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. 22 lipca wieczorem ewakuacja objęła prawie 5 tys. osób, a w czwartek rano władze zaleciły, by domy i kempingi opuściło prawie 7 tys. osób.
Pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko po sosnowym lesie, wzbijając się niekiedy na kilkadziesiąt metrów wysokości. Odciętych jest kilka dróg. Władze oceniają wstępnie, że ogień pojawił się przypadkowo, a nie w wyniku zaprószenia.
W innym miejscu Francji, na południu, wciąż nie ugaszono pożaru w departamencie Var. Ogień objął tam prawie 2,5 tys. hektarów terenu, w szczególności na górze Gros Bessillon.
Szef MSW Francji Laurent Nuñez oszacował, że od początku roku w całym kraju pojawiło się około 12,5 tys. zarzewi ognia. Łączna powierzchnia obszarów strawionych przez pożary od stycznia to około 44 tys. hektarów.
Z pożarami walczy też Portugalia. Trawiące ją pożary lasów i łąk doprowadziły do komplikacji komunikacyjnych w kilku miejscach kraju. Akcja gaśnicza pod Lizboną doprowadziła do utrudnień w funkcjonowaniu stołecznego lotniska.
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PAP dowiedziała się w spółce ANA, zarządzającej lotniskami na terenie Portugalii, że prowadzona akcja gaśnicza przyczyniła się do opóźnienia kilkudziesięciu rejsów na stołecznym lotnisku, zarówno lądowań, jak i przylotów. Lotnisko w pierwszej kolejności musiało obsługiwać samoloty gaśnicze zaopatrujące się w wodę. Walka strażaków z innym dużym pożarem doprowadziła też do tymczasowego zamknięcia autostrady IC 5 biegnącej na północy Portugalii.
Od środowego przedpołudnia blisko 1 000 strażaków walczy w Portugalii z kilkunastoma pożarami, z których największe trawią lasy i łąki w dystryktach Vila Real, Porto oraz Aveiro, na północy kraju. Najgroźniejszy pożar szaleje 23 lipca rano w kompleksie leśnym w gminie Alijo, na północy, gdzie z żywiołem walczy ponad 650 strażaków.
Według portugalskiej obrony cywilnej, pomimo zbliżenia się ognia do zabudowań kilku wsi w rejonie Alijo w dalszym ciągu nie zapadła decyzja o rozpoczęciu ewakuacji miejscowej ludności.
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